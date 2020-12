“Chi più ha doni a chi meno ha”, parte il “Natale sospeso” del comune di Campobasso

In occasione delle prossime festività natalizie, l’intero Consiglio Comunale di Campobasso ha deciso di elaborare e portare all’attenzione della comunità cittadina un vero e proprio manifesto solidale: il “Natale Sospeso 2020”.

Il manifesto è una dichiarazione d’intenti che tutti i Consiglieri comunali di Campobasso

hanno concorso ad elaborare per porre l’attenzione sui nuovi bisogni della nostra città in questo particolare momento dell’anno, il Natale, in cui tutti siamo più propensi al dono.

Obiettivo dell’iniziativa, proposta delle opposizioni ed accolta con favore dalla maggioranza, è la promozione e l’attuazione di un progetto di educazione culturale che inneschi comportamenti virtuosi, con ricadute positive su tutta la comunità cittadina, con particolare attenzione alle fasce più deboli e bisognose.

Nasce, a tal fine, la “Bacheca Sospesa”, con la quale il Consiglio Comunale di Campobasso si propone di colmare il vuoto che a volte si crea tra il bisogno reale dei singoli e l’impegno pubblico delle istituzioni, offrendo l’opportunità, a chi lo voglia, di farsi carico delle esigenze concrete delle persone.

La Bacheca Sospesa, che verrà posizionata in villa Musenga, alle spalle di Palazzo San Giorgio, a partire dalla mattina di sabato 19 dicembre, rappresenta un “ponte immaginario” tra CHI PIÙ HA e CHI MENO HA e vuole essere lo “strumento” di comunicazione silenzioso e discreto per mettere a disposizione beni di ogni genere, disponibilità professionali, tempo, risorse economiche e possibilità di lavoro.

Microsoft Word – Comunicato stampa Presentazione Natale Sospeso.docx

L’affissione dei Messaggi di Dono nella Bacheca Sospesa è libera: ciascun donante compila uno o più biglietti, indicando l’oggetto messo a disposizione ed i riferimenti di contatto (numero di telefono, cellulare, e-mail, altro).

I Messaggi di Dono, quindi, sono a disposizione di chiunque ritenga, a propria coscienza, di averne bisogno, procedendo in autonomia a contattare il donante.

Chi non ha modo di dedicare al prossimo dei doni o il proprio tempo ma desidera comunque “dare una mano” a chi ha più bisogno, a partire da questo Natale può partecipare alla raccolta fondi tramite Bonifico Bancario

Intestatario: Comune di Campobasso

Causale: Raccolta Fondi per l’emergenza Covid-19 Codice Iban: IT77M0200803813000105890430.