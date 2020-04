“Chi l’ha visto?”: «In Molise gli anziani delle case di riposo vengono salvati»

Un servizio, andato in onda ieri sera ieri sera su Rai3, della trasmissione “Chi l’ha visto?” che mette in luce l’importante operazione messa in piedi in Molise. Quella del trasporto d’urgenza, con le ambulanze della Croce Rossa, degli anziani positivi al Covid dalla casa di riposo di Agnone all’ospedale di Venafro. Un servizio nel quale si è evidenziato come in Molise gli anziani vengano salvati e messi in sicurezza, mentre in altre parti d’Italia vengono lasciati morire nelle strutture per anziani. Dopo il servizio sulla nostra regione, c’è la testimonianza di un parente di un’anziana lasciata morire in una casa di riposo in provincia di Lecce. E anche quello che è successo in Lombardia nelle strutture per anziani testimonia come, probabilmente, in Molise sia stata effettuata una scelta giusta.

IN ALTO IL SERVIZIO DI CHI L’HA VISTO