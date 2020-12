“Chi ha paura del Presepe?”

di GIUSEPPE CAROZZA

Mentre a grandi passi, seppur fra mille incertezze conseguenti alla pandemìa, ci si avvicina al Natale, in modo alquanto stucchevole si ripropone qua e là, complici non disinteressati ovviamente i grandi media in cerca di audience anche su tematiche apparentemente condivise, il “dibattito” sull’impatto che ancora avrebbe l’immagine del presepe all’interno di una civiltà, come la nostra occidentale, sempre più ormai secolarizzata e abbandonata alla mercè di un irrefrenabile relativismo. Eppure, a ben pensarci, si è di fronte ad un problema sostanzialmente falso dal momento che, come ebbe modo di sostenere già qualche anno fa il poeta e giornalista Davide Rondoni nel corso di un’intervista televisiva, <<il presepe non è un simbolo, è un racconto>>. A questo, d’altro canto, pensavo anch’io negli anni scorsi (quando queste settimane che precedono il 25 dicembre era possibile viverle serenamente in presenza nelle aule scolastiche) mentre, incuriosito e intenerito allo stesso tempo, osservavo gli alunni del mio liceo addobbare le loro classi non solo con le classiche luci e stelle colorate dell’albero, ma soprattutto arricchire le medesime con i simboli altrettanto classici e suggestivi del Natale cristiano: la grotta (piccola o grande, non importa) e le statuine dei pastori e degli animali. A distanza di un anno mi chiedo ancora, ricordando quell’intenso e partecipe lavorìo dei ragazzi, che senso abbia non solo, ad esempio, il volere a tutti i costi far riaffiorare le suddette discussioni intorno alla pertinenza dell’allestimento del presepe in luoghi pubblici, ma anche il senso di questo toglierlo o metterlo a seconda della propria sensibilità o di una non meglio identificata volontà di non suscitare le rimostranze di chi – questo si dice nel politicamente corretto dei nostri giorni – <<non la pensa come noi>>. Ma davvero è il caso di dividersi anche sul presepe? Sulla cosa cioè più semplice e mite, sulla creatura poetica e delicata di san Francesco, santo che tutti a parole peraltro onorano? Quando lo inventò, nel lontano 1223, il santo di Assisi non voleva creare un simbolo, ma raccontare un fatto. Anzi il più grande fatto della storia, l’avvenimento che ha portato nel mondo, come scrive Ungaretti, un Dio che ride come un bimbo, un Dio che non allontana gli infedeli, che non respinge i poveri, che non evita i fragili. Amerei tanto che fosse ancora così, un racconto piuttosto che un simbolo. I simboli, si sa, a volte sono aridi, utili a fare propaganda, a essere appunto simboli di idee o addirittura di ideologie. Certo, il presepe è diventato in qualche modo simbolo di una storia che segna la vicenda non solo del nostro Paese in generale, ma anche del nostro Molise, con i suoi centri sempre più piccoli e quasi moribondi ormai dal punto di vista demografico. Non c’è dubbio tuttavia che esso si fa per raccontare ancora, per arricchire di particolari che vengono dalla vita vissuta (da qui, ad esempio, le nuove statuine proposte anno dopo anno a Napoli, nella via degli artigiani del presepe) la grande scena che nessuno poteva mai prevedere e che Dio ha creato per noi. Raccontare un fatto è dunque diverso dal difendere semplicemente un simbolo. I simboli procedono spesso verso l’astrazione, sono simboli per quanto importanti di concetti: identità, civiltà, cultura… Tutte cose sacrosante, specie in momenti di confusione come i nostri, ma guai a ridurre il presepe, questo mite e delicato racconto, a un simbolo scontato, utile a propugnare idee invece che a sgranare gli occhi di fronte al fatto che narra. I simboli possono essere anche impugnati e difesi e, certo, va fatto quando sono in gioco questioni serie. Ma il presepe non va brandito come una spada, va guardato e, se possibile, ascoltato. Con il cuore commosso di chi – come l’innamorato di fronte al sì della donna amata – si trova dinanzi a un dono immenso, quasi sproporzionato ai suoi meriti e alle sue capacità. È bello, è giusto che uomini e donne, famiglie, studenti sentano il bisogno di raccontarsi e raccontare ancora questo grande fatto. È come un riverbero che dallo stupore dei pastori e di san Francesco arriva fino a noi, nelle nostre case tra le mensole e la tv o nelle piazze o nelle stesse aule scolastiche, dove si condivide il sapere e l’inclusione nel senso più ampio del termine. È una notizia che continua a correre, a raccontarsi. Il più misterioso e affascinante dei racconti. Un fatto vero che, come accade per tutti gli eventi importanti, viene raccontato in molte lingue, secondo tante sensibilità e culture diverse. Ma un racconto – ripeto – non un simbolo ideologico. Infatti mentre i simboli possono scaldare soprattutto le discussioni, i racconti scaldano i cuori e la conoscenza. Ogni discussione, se ben argomentata può tornare utile, specie se non nega la storia. Ma credo che nel nostro tempo e nel tempo di questa nostra Italia così sofferente e di questo nostro territorio sempre feriti e sempre benedetti, sia più importante oggi la silenziosa commozione che la vivace discussione. Alzare i toni davanti al Presepe può essere giusto, se le parole sono attraversate anche dallo stupore, dalla preghiera e dal silenzio del cuore. Perciò viva ogni piccolo o grande presepe, ogni piccola o grande versione di un racconto del Fatto che ci dà speranza. Vivano, ancora di più, quanti hanno dentro di sé l’incontenibile sollecitazione a dare un senso vero al proprio Natale. Un augurio, quest’ultimo, che – seppur rivolto doverosamente a tutti gli abitanti della nostra amata regione – non può non avere, quale destinatari privilegiati, quei ragazzi e quelle ragazze a cui, quotidianamente, offriamo attenzione, disponibilità ed incoraggiamento a guardare sempre con ottimismo al proprio futuro. Sicuri come siamo che spesso, di fronte alla sicumera intellettualistica di tanti adulti che non di rado vogliono far passare per verità semplicemente le loro antipatìe o la loro indifferenza, sono proprio i nostri ragazzi, nella loro apparente ingenuità, a darci le migliori lezioni in fatto di tolleranza, di inclusione e di aggregazione, ad ogni livello.