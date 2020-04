«Chi ha metta, chi non ha prenda», parte la gara di solidarietà

L’iniziativa della parrocchia di San Timoteo di Termoli: dare a tutti la possibilità di prendere o donare cibo od offerte

«Chi ha metta, chi non ha prenda». E’ questa l’iniziativa lanciata dalla parrocchia di San Timoteo di Termoli e da Don Benito Giorgetta in uno dei momenti più difficili che Termoli, il Molise e tutta l’Italia stanno vedendo. E’ una sorta di banco della solidarietà quello che don Benito ha realizzato assieme ai catechisti all’interno della chiesa del co-patrono di Termoli. «Chi vorrà potrà partecipare – ha affermato don Benito – sia come donatore che come consumatore. Non occorre null’altro che sincerità, cordialità, generosità e rispetto. Aiutiamoci ad aiutare. In chiesa si trovano a disposizione i sacchetti biodegradabili. C’è più gioia nel donare che nel ricevere – ha continuato il parroco citando gli Atti degli Apostoli. Rintgrazio tutti coloro e ne sono molti che tra ieri e oggi hanno donato recandosi presso il banco della solidarietà. Ringrazio tutti doloro che hanno donato una offerta chiedendo di spendere in beni di prima necessità da donare a chi ne ha bisogno. Colgo l’occasione per dire che la chiesa, sia per ricevere che per prelevare, resta aperta ogni giorno dalle 7 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 ad eccezione che dalle 18 alle 18.30 perché a chiesa chiusa si celebra la messa. Il Signore ricompensi ognuno per il bene che fa».