Chi era Modestino Vespa, il ricordo dello zio

Modestino Vespa, il classico ragazzo d’oro, cresciuto nell’amore dei suoi cari con due grandi sogni: fare il calciatore e laurearsi in ingegneria. Chiamato dalla Roma, di fronte alla necessità di abbandonare gli studi, aveva rinunciato a giocare al fianco di Totti per non rinunciare alla sua laurea. Ed era andata così fino a raggiungere importanti risultati professionali.

La tragedia sulla nave da crociera Msc Meraviglia in viaggio di ritorno verso Genova (QUI l’articolo) ha scosso l’intera comunità. Lo zio, Michele Vespa, titolare di una affermata scuola guida di Isernia, lo ricorda così.

