Chi chiamò Matteo Masullo? Dopo 5 anni la sua scomparsa è ancora un mistero

A non spegnere i riflettori sulla sua scomparsa è il programma di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’. Il 7 febbraio 2017 Matteo è uscito dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata e non è più rientrato a Termoli. La sua auto ritrovata tre giorni dopo in una masseria a San Severo

Sono passati 5 anni dalla sera del 7 febbraio del 2017 quando di Matteo Masullo, 30 anni, di Torremmaggiore non si ebbero più tracce. A non spegnere i riflettori sulla sua scomparsa è il programma di Rai 3 ‘Chi l’ha visto’ dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

“La sera del 7 febbraio alle 19:45 è andato a casa della fidanzata a Termoli. Poco prima di cena ha ricevuto una telefonata ed è uscito, dicendo che sarebbe rientrato poco dopo. Ma in quella casa non è più tornato.

Ha portato con sé due cellulari: un iPhone 6 grigio e un Samsung nero vecchio modello. Entrambi risultano spenti dal giorno della scomparsa. La sua auto è stata ritrovata chiusa tre giorni dopo, in una masseria abbandonata a San Severo, a 60 km di distanza: le chiavi non sono state ritrovate.

All’interno c’erano i suoi documenti, patente e carta di identità, il solo vetro rotto dell’iPhone, senza il cellulare, e la custodia”.