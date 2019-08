“Chi ama non si ferma!”, domani la terza edizione organizzata dagli Ultras di Isernia

ISERNIA. Domani, 29 agosto, appuntamento con gli Ultras di Isernia per la Terza edizione dell’evento “Chi ama non si ferma!”.

Presso il Campo dell’Ignazio Silone (bar Verdementa) di via Molise, si parte dalle 15 con il torneo di Calcio a 5. Un pomeriggio all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del divertimento.

Le edizioni passate hanno raccolto numerosi consensi e visto la partecipazione di tantissimi giovani accomunati dalla passione per il calcio e dall’amore per la propria città.

Ci saranno stand gastronomici, gadget e buona musica per l’intera giornata che si concluderà con il concerto live del gruppo “Onda d’Urto”, a partire dalle 22.

Un evento da non perdere adatto a tutte le età e che conferma la voglia e la determinazione dei ragazzi di portare avanti ideali che hanno animato per anni anche le vecchie generazioni. Ldn