Chef e sommelier di livello mondiale premiano Senxup

Bruxelles, 1 Giugno 2022: la giuria dell’International Taste Institute, composta da alcuni dei migliori chef e sommelier del mondo, ha assegnato ai prodotti SENXUP Indian Tonic Water e SENXUP Ginger Beer il Superior Taste Award 2022, una certificazione assegnata ai prodotti che soddisfano o superano (con un punteggio di degustazione superiore al 70%) le aspettative dei giudici composti da chef e sommelier. Ogni anno vengono valutati migliaia di prodotti e vengono premiati solo i migliori.

International Taste Institute

L’International Taste Institute, fondato nel 2005 e con sede a Bruxelles, in Belgio, valuta e certifica il gusto di cibi e bevande provenienti da tutto il mondo. La sua giuria comprende chef e sommelier prestigiosi come Ferran Centelles (head sommelier della Fondazione El Bulli), Gabi Lucas (Miglior Sommelier di Spagna 2021), Alain Nonnet (2 Stelle Michelin per 36 anni), Bernard Vaussion (Capo chef del presidente della Francia) e Giuseppe Di Iorio (1 Stella Michelin), tra molti altri affermati Chef e Sommelier.

L’International Taste Institute esegue una valutazione sensoriale obiettiva: la sua giuria segue una rigorosa metodologia di degustazione alla cieca in cui i campioni di prodotto sono resi anonimi per evitare distorsioni di punteggio. Oltre a valutare le prestazioni del prodotto secondo i 5 criteri sensoriali standard, la giuria fornisce commenti e suggerimenti per un ulteriore miglioramento del prodotto e l’abbinamento dei cibi.

SENXUP (oltre i sensi)

La linea premium mixer di casa Di Iorio, azienda storica d’Italia che dal 1896 produce bevande di eccezionale qualità. SENXUP nasce per elevare le qualità gustative, con l’obiettivo di superare gli standard più moderni e rendere il mondo un posto più gustoso. Oltre al know-how aziendale, una selezione di ingredienti pregiati e il suo fattore “X”, caratterizzato dal fine perlage, rendono l’intera gamma SENXUP unica ed originale.