“Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo, lo vedi”. L’ultimo addio a Sara

Si terranno domani, martedì 20 ottobre, alle 16 presso la Cattedrale di Termoli i funerali di Sara Amma Favia, la 17enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sabato sera sulla Statale 16 proprio al confine tra Abruzzo e Molise. La Procura di Vasto ha dato il nulla osta per la restituzione del feretro alla famiglia e sono stati disposti i funerali per l’ultimo addio alla ragazza. “Che se chiudo gli occhi forse il mare lo vedo, lo vedi” _Svia.S. Una morte che ha sconcertato non solo la famiglia ma tutte le persone che conoscevano Sara. Gli stessi amici e compagni di scuola nei giorni scorsi avevano pubblicato sul sito della scuola Boccardi un ricordo della ragazza.