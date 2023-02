Che ne sanno i duemila, il Carnevale colora le strade di Guglionesi (FOTO E VIDEO)

Con il tema “Che ne sanno i 2000”, dopo anni in stand by, torna a sfilare per le strade di Guglionesi il Carnevale. Una manifestazione organizzata a puntino dalla Proloco Colleniso e dall’Associazione Giovanile Nuova Guglionesi (AGNG), che hanno deciso di impegnarsi insieme con lo scopo di riportare in vita il carnevale guglionesano che da sempre rappresenta un momento di socializzazione, unione e divertimento.

Una giornata, quella di ieri sabato 25 febbraio interamente dedicata alla sfilata allegorica che ha preso le mosse alle 15:30 da Castellara, il cuore del paese, per animare le strade centrali del comune bassomolisano. Il tutto arricchito dalla presenza coreografica di ben 50 bambini.

La serata è andata avanti e la festa ha traslocato su Via Milano, tra musica, balli e giochi per i più piccoli.

Foto e video Facebook