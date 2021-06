Che la vita possa sempre regalarti le gioie più belle, auguri Beatrice per il tuo battesimo

I genitori emozionati, il pianto di un neonato, la dolcezza di un Battesimo. In questo giorno così speciale per te, Beatrice, e per i tuoi genitori Giuseppe e Serena, gli auguri più sinceri e affettuosi da tutti noi amici della redazione del Quotidiano del Molise. Nel tuo primo importante incontro con Gesù, ti auguriamo di non smarrire mai la retta via e che la vita possa regalarti le gioie più belle. Come disse Madre Teresa di Calcutta “ogni bambino è come un tenero bocciolo di “non ti scordar di me” e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti”. Tanti auguri!