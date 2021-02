Che fine farà Sanremo?

di Marianna Meffe

Che lo si ami o lo si odi, Sanremo è un simbolo del l’italianità, in patria come all’estero.

Tra alti e bassi, negli anni ha mantenuto la sua doppia identità di trampolino di lancio per artisti emergenti e palcoscenico dove confermare (o affossare) i cosiddetti Big: la sua influenza sul panorama musicale è innegabile.

Eppure, anche questo colosso dovrà rallentare di fronte al Covid: infatti, per quanto a febbraio il Cts abbia dato l’ok allo svolgimento del Festival, quest’anno, per la prima nella storia, il Teatro Ariston non potrà spalancare le sue porte al pubblico.

Si è preferito optare per questa soluzione dato che gestire il flusso di spettatori, lavoratori e artisti che normalmente affolla il Teatro in questi giorni sarebbe impossibile, date le necessarie misure di distanziamento da rispettare.

Al posto del pubblico pagante o su invito, si pensa ad un pubblico di figuranti stipendiati dalla Rai che occupino i posti in platea (quantomeno per dare anche agli artisti l’impressione di una vera e propria esibizione e non di una “prova” a porte chiuse).

Inoltre, vale la pena ricordare che, su ordinanza del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stata istituita una “parziale” zona rossa per i comuni di Ventimiglia e Sanremo: dal 24 febbraio al 5 marzo, infatti, sono previste una serie di misure restrittive (tra cui il divieto di asporto e vendita di alcolici dopo le 18) che si vanno ad aggiungere a quelle già in vigore in Liguria, attualmente zona arancione.

Il Festival, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo, rientra nel periodo di validità di questa ordinanza: sarà quindi un Festival molto diverso dal solito e la città di Sanremo non potrà vedere le sue strade riempirsi delle voci e della presenza di turisti e appassionati.

Nonostante tutte queste limitazioni, la decisione del conduttore e direttore artistico Amadeus (confermato insieme a Fiorello) di svecchiare il Festival, invitando sul palco dei Big alcuni tra i più promettenti fenomeni emergenti del panorama musicale italiano (ricordiamo, tra gli altri, la presenza di Fulminacci, Madame e dei Coma Cose) fa ben sperare in un prodotto che sarà comunque in grado di piacere e intrattenere.

Accanto alle giovani leve troviamo alcuni nomi ormai ben noti (Orietta Berti, Max Gazzè, Ermal Meta) e anche il reparto ospiti fissi e co-conduttori è ben fornito (confermata la presenza di Achille Lauro in tutte le serate e Matilda de Angelis come co conduttrice).

E quest’anno nell’Orchestra sinfonica possiamo annoverare anche la presenza di una molisana.

Insomma, se ne sentiranno delle belle!