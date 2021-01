Che cosa è e come si usa una teoria della fisica?

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano questa settimana l’interessante contributo di Maria Pia Strocchi, che di cuore ringraziano

di Maria Pia Strocchi*

Nelle scuole medie superiori generalmente vengono trattati i vari capitoli della fisica, come delle scienze in generale, per fornire agli studenti quegli elementi che potranno essere loro utili per affrontare e risolvere i problemi pratici che possono incontrare nella loro vita sia a livello professionale per quanti si avvieranno alla prosecuzione degli studi scientifici, che a livello culturale per chi non li persegua o interrompa bruscamente gli studi. Mi pare tuttavia che un discorso panoramico sulle fondamenta degli studi scientifici sviluppati nelle nostre scuole medie venga in generale trascurato almeno per quanto riguarda le modalità e le necessità di evoluzione del pensiero scientifico che si è sempre collegato allo sviluppo del pensiero culturale del tempo nel quale gli scienziati sono vissuti, a volte come conseguenza e a volte invece come propulsore di questo sviluppo culturale.

Quello che ora qui mi interessa sottolineare sono le implicazioni culturali che hanno seguito lo sviluppo della fisica nel tempo al fine di riconoscere in questo sviluppo quanto deriva dal passato, stratificato in modi di pensare ormai patrimonio dell’umanità del tempo e quanto invece si relaziona ad idee nuove da attribuire a scienziati di particolare spessore intellettuale.

Fin dall’antichità l’uomo ha sviluppato un’attitudine all’osservazione del mondo che lo circondava e alla ricerca di risposte ai quesiti che scaturivano dall’osservazione. L’interesse dell’osservatore dei fenomeni naturali era rivolto ad incanalare la risposta ai quesiti che questi gli proponevano, in leggi di tipo induttivo che generalizzavano il portato dell’osservazione diretta costruendovi sopra una legge della quale non sempre vi erano sperimentazioni possibili. Alludo a titolo di esempio al filosofo greco Democrito (Abdera 460aC – 370 aC circa) che postulò che tutto ciò che esiste fosse costituito da atomi che nel loro movimento continuo davano luogo alle cose che vediamo e tocchiamo. Certamente a quei tempi non si poteva avere una conferma sperimentale di questa ipotesi, purtuttavia dobbiamo riconoscere che Democrito aveva anticipato una soluzione alla domanda sulla struttura del mondo che oggi è stata provata dalla scienza anche se in forme diverse da quelle da lui postulate. Questo per mettere in evidenza che a volte un’anticipazione, e questo nella storia della scienza non è stato certo l’unico caso e di questo parlerò in un prossimo articolo, può essere anche venuta da quella che vien chiamata “metafisica” con Dio o senza Dio, cioè da un modo di sentire appartenente al nostro universo di pensiero e non avente però inizialmente conferma in quei riscontri sperimentali che la scienza richiede. Questa premessa vuole accompagnarci verso un esame di quella che viene chiamata teoria scientifica. Le teorie scientifiche erano costituite da leggi che discendevano direttamente, mediante un processo induttivo, dall’osservazione di pochi fenomeni. E non è detto che nel tempo queste teorie non abbiano portato a successi considerevoli nella spiegazione dei fenomeni naturali. Basti per questo pensare alla grande opera di Isaac Newton che nel secolo XVII riuscì a scrivere quel monumento straordinario che va sotto il nome di “Meccanica newtoniana” che ha conglobato in sé ed organizzato una gran mole di osservazioni effettuate nei secoli precedenti e da lui stesso, mediante la creazione di un complesso di Leggi, Definizioni e Commenti (i famosi Scolii) che hanno sfondato i secoli. Ma per poter dire che cosa si intende per teoria scientifica occorre precisare subito dopo che cosa vogliamo intendere per spiegazione dei fenomeno naturali mediante una teoria scientifica. Ai tempi di Newton si ammetteva che una teoria scientifica avesse le sue origini in un processo induttivo a partire dall’esperienza e che questo processo facesse differire la scienza sperimentale dalla matematica per la quale il processo di formazione della teoria era invece quello deduttivo da postulati stabiliti a priori, anche se suggeriti da necessità concrete quali quelle riferentesi all’uso della riga e del compasso. Si pensi a questo proposito alla geometria euclidea che si basava, e ancora si basa, sui cinque postulati di Euclide e nella quale tutto ciò che si ricava mediante la dimostrazione di teoremi è già totalmente contenuto nelle premesse, cioè in tutto ciò che si ammetteva vero per principio. Si trattava solo di lavorare sui postulati per fare affiorare tramite i teoremi quello che in essi era già contenuto.

Newton stesso usò i risultati sperimentali di Galileo per scrivere la sua Meccanica. A guardar bene però egli premise alle sue tre Leggi fondamentali del moto una serie di otto Definizioni che possiamo interpretare come gli assiomi della matematica. A queste definizioni seguono le tre Leggi del moto, espresse anch’esse in forma assiomatica anche se conseguenti a sperimentazioni sfruttate in modo induttivo e ricavate da pochi risultati sperimentali, generalizzate per tutte le osservazioni possibili. Si è dovuto attendere il secolo XX perché qualche dubbio ben fondato venisse a percorrere la meccanica newtoniana e in generale il metodo induttivo di creazione di una teoria.. E fu opera del filosofo Karl Popper, filosofo austriaco del XX secolo, che si ebbe la sistemazione teorica delle teorie con la considerazione che un risultato favorevole alla teoria non può convalidarla perché i risultati favorevoli dovrebbero essere infiniti come infinite sono le conseguenze che da una teoria si possono trarre in via di principio. Nella scienza però quello che si deve fare è confrontare le conseguenze dedotte da una teoria con i risultati dell’esperimento. In questo senso la fisica è figlia dell’osservazione della natura nonostante venga espressa in forma assiomatica ed in questo sta la sua diversità dalla matematica.

Una volta quindi sgombrato il campo dal ragionamento induttivo, notiamo che già nella Meccanica di Newton venivano fornite Definizioni e Leggi in forma assiomatica, come avviene nelle teorie matematiche. Questo modo di stabilire una teoria viene praticato anche oggi. Si pensi infatti alla teoria della Relatività ristretta o speciale, che fu pubblicata da Albert Einstein nel 1905 con il titolo: “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento”.

In essa si parte proprio dalla modifica razionale dei concetti newtoniani di spazio e di tempo, ed essa viene presentata in forma assiomatica stabilendo a priori il principio della costanza della velocità della luce nel senso della sua indipendenza da qualunque moto rettilineo uniforme, cioè a velocità costante, di un osservatore o della sua sorgente. Si pose anche l’impossibilità di un superamento della velocità della luce nel vuoto. Vedremo in un prossimo articolo che questa limitazione si collega inevitabilmente all’azione a distanza” accettata da Newton come azione istantanea fra corpi, azione che ai tempi di Newton preoccupava le menti degli scienziati e fra queste quella di Newton stesso.

Ma, come detto, di questo mi occuperò in un prossimo articolo.

Abbiamo visto quindi che le teorie della fisica partono con la definizione di alcuni assiomi. Da questi assiomi si deducono le conseguenze possibili che verranno confrontate con i dati dell’esperienza sensoriale, e ciò fa differire la scienza della natura dalla matematica. Se i risultati di esperimenti sono in accordo con quanto si desume dall’applicazione della teoria,,questa ne trarrà motivo se non di conferma, almeno di aumentata probabilità di conferma. Se invece la risposta sperimentale non si accorderà con le attese conseguenze derivate dalla teoria, allora la teoria risulterà confutata e gli assiomi dovranno essere rivisitati.

A questo punto possiamo precisare che per spiegazione di un fenomeno naturale si intende la sua interpretazione secondo gli assiomi della teoria e le istruzioni per l’uso che ad essi si aggiungono, delle quali parlerò più avanti.

Ma perché si sono dovuti attendere diversi secoli per modificare la Meccanica newtoniana? Perché un esame più approfondito della teoria mostra che in essa, come affermato da Newton nello Scolio posto alla fine delle otto Definizioni, la sua Meccanica si basa sull’esistenza di un tempo e di uno spazio assoluti. Con lo svilupparsi degli studi sull’interazione fra cariche elettriche e magneti questi concetti non rappresentavano più i fenomeni descritti dall’elettromagnetismo e dovettero essere mutati come vedremo in seguito. Che lo spazio e il tempo newtoniano fossero assoluti significava che Newton considerava, e non poteva essere altrimenti alla sua epoca, lo spazio e il tempo come le platee spaziali e temporali che sottendono la nostra vita e sono indipendenti da noi e dal particolare sistema di riferimento nel quale vogliamo di volta in volta porci ad osservare i fenomeni naturali cioè dalle coordinate spaziali e temporali che descrivono il punto nel quale ci troviamo e l’istante di tempo nel quale osserviamo un evento. In definitiva tutto ciò corrispondeva all’idea che ogni persona del suo tempo aveva dello spazio e del tempo, come di un qualcosa che consisteva in un palcoscenico immobile ed extraterrestre dello spazio e veniva registrato su di un orologio al di fuori di ogni riferimento pensabile.

La Meccanica di Newton ha costituito fino al 1905 l’unica teoria atta ad interpretare i fenomeni meccanici ed ottici (nella loro visione meccanica) e che fino ai giorni nostri è stata ed è ancora considerata la teoria fisica riguardante la meccanica che, per velocità dei corpi di diversi ordini di grandezza inferiori alla velocità della luce, descrive perfettamente le interazioni meccaniche fra corpi. E tanto bene corrispondeva alle richieste della scienza applicata che di ogni fenomeno si tendeva a darne una spiegazione mediante modelli meccanicistici.

Tutto andò bene fino a che non vennero scoperti gli effetti elettromagnetici che seguirono, con lo stabilire le fondamentali equazioni di Maxwell dell’elettromagnetismo, la scoperta di cariche elettriche e di polarità magnetiche e delle loro interazioni. Anche questo è un ampio capitolo della fisica che verrà affrontato in altra occasione. Fin da ora si può però dire che esse costituirono la premessa che fornì ad Albert Einstein (Ulma 14 marzo 1879 – Princeton 18 aprile 1955) la scintilla mentale per la rivisitazione dei concetti di spazio e di tempo che portarono direttamente alla teoria della Relatività ristretta ed alla necessaria rivisitazione di tutte le leggi della meccanica newtoniana.

Tornando al nostro discorso, una teoria scientifica (della fisica per quanto ora ci riguarda) si basa su postulati e sul confronto con l’osservazione di quanto da essi derivato. Ma questo confronto non può che essere mediato da regole interpretative che costituiscono il collegamento fra gli assiomi e il comportamento della natura e che sono da noi scelte, quindi in parte arbitrarie. Per spiegarmi meglio, tutte le volte che diciamo che un elettrone attraversa una camera a bolle, si vede che percorre una traiettoria curva. La curvatura della traiettoria dipende dalla sua quantità di moto e dall’intensità del campo magnetico che su di esso agisce e dal riconoscimento della particella come un elettrone. Questa è una regola interpretativa, cioè una conseguenza della teoria che comprende quelle che ho chiamato le istruzioni per l’uso nel passaggio dagli assiomi alla realtà fenomenica.

Per concludere, le teorie della fisica dipendono da pochi assiomi. Vengono stabilite le istruzioni per l’uso quando questi assiomi si applichino a fatti concreti sperimentali. La teoria nel suo insieme non rappresenta quindi una descrizione vera e fotografica della realtà, ma deve essere modificata in tutto o in parte solo quando risultati sperimentali non concordino con quanto la teoria prevede. Una teoria generalmente non viene messa mai in soffitta, ma solo adeguata alla comprensione di fenomeni che la sua versione primitiva non era in grado di spiegare.

* Maria Pia Strocchi, nata a Firenze il 20-01-1933, laureata in matematica e fisica, sposata e madre di tre figli, ha lavorato per 20 anni in laboratori di fisica di Licei Scientifici di Firenze per lezioni sperimentali di Fisica per poi passare all’insegnamento.