Chaminade, torna in rossoblù Andrea Cioccia

Torna in rossoblù Andrea Cioccia, il laterale classe 1995 ha esordito nel mondo del Futsal proprio con la Chaminade Under 18. Appena 26 anni ma già diverse esperienze sui campi di Serie B e un anno in A2 con il Cus Molise. Prende forma la Chaminade 2021/2022 tra riconferme, ritorni e nuovi acquisti.

Le prime dichiarazioni di Andrea Cioccia: ” È bastata una chiacchierata veloce per accettare. Visti i nomi della rosa e gli obiettivi stagionali non ho avuto dubbi nel tornare. A livello collettivo credo sia una squadra competitiva che potrà toglirsi molte soddisfazioni, mentre a livello personale per me sarà un anno di riscatto dopo lo stop forzato della scorsa stagione. Mi metterò a disposizione dei mister e dei compagni cercando di sfruttare al meglio le mie qualità”.