Chaminade, conto alla rovescia per il raduno

Conto alla rovescia per il raduno della Chaminade Campobasso. Lunedì inizierà la preparazione atletica dei rossoblu’ impegnati nella stagione 2020/21 nel sesto campionato consecutivo di Serie B. Società, staff tecnico e giocatori si ritroveranno alle ore 19.30 al “Pala Sturzo” (di nuovo “tana” dei campobassani nel prossimo campionato) per dare il via alla preparazione in vista dell’esordio ufficiale in programma il 17 ottobre. La squadra inizierà a sudare sotto lo sguardo attento di mister Gianluigi Tavone e del suo staff. Il preparatore atletico Stefano Moffa ha stilato un programma di cinque settimane: «La preparzione atletica è una fase complessa perché si gettano le basi per lstagionea . Andremo a svolgere un lavoro personalizzato per ogni giocatore, senza trascurare il fattore gruppo». Mister Tavone ha fatto delle richieste precise al Prof: «In questo momento lavoreremo sulla velocità piuttosto che sulla forza. Queste sono decisioni delicate che caratterizzano le peculiarità della squadra. -precisa Moffa – Quando si programma una preparazione bisogna seguire delle tappe obbligate. Per costruire una squadra che sia veloce e reattiva bisogna partire da lontano, partendo dalla forza e passando per la resistenza. Cosa servirà alla squadra da lunedì? Di certo impegno, motivazione e sudore sono parole d’ordine in questo period». Tanta la curiosità che avvolge una squadra completamente molisana, pronta a difendere sempre e comunque i colori del capoluogo. In attesa che arrivi il prossimo 17 ottobre, data d’inizio del campionato, è stato stilato il calendario delle amichevoli, che si disputeranno tutte al Pala Sturzo: il 17 settembre alle ore 20.00 in campo contro il Città d’Isernia Fraterna Roccasicura ( Serie C regionale); sabato 19 settembre ore 16.00 sarà ospite la Juvenes Termoli (Serie C regionale); una settimana più tardi arriverà il Giovinazzo neo promossa in Serie A2, tra le fila dei pugliesi l’ex rossoblù Pablo Gonzalez Alonso; sabato 3 ottobre in campo contro la formazione cadetta dello Spartak Caserta; per finire il 10 ottobre il test contro l’Atletico Cassano (A2). La società è a lavoro per permettere anche al pubblico di poter assistere in totale sicurezza alle partite. L’augurio è che si torni alla normalità prima possibile e che il pubblico si affezioni a questa squadra, a questa società di molisani, seguendola con affetto e passione.