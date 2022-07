Chaminade Campobasso Scuola Calcio Èlite, arriva un nuovo riconoscimento dalla Figc

La Chaminade Campobasso è stata nuovamente riconosciuta dalla FIGC come Scuola Calcio Élite. Una qualifica che rappresenta il più alto riconoscimento di eccellenza tra le società di Settore Giovanile e Scolastico della Federazione. Per ottenerlo la società ha dimostrato di essere conforme agli alti requisiti richiesti: ottimo livello di qualità per quanto riguarda gli allenatori, le attrezzature, le metodologie, i progetti e gli ambienti in cui i bambini e i ragazzi giocano.

Essere Scuola Calcio Élite vuol dire impegnarsi nell’attività formativa e educativa dei bambini e dei ragazzi con progetti sociali sul territorio e un aggiornamento costante dei propri responsabili con corsi informativi organizzati a livello territoriale. All’interno dello staff tecnico Siro D’Alessandro, Responsabile tecnico dell’attività di base, e Domenico Martinelli Responsabile tecnico categorie Giovanissimi e Allievi, due punti di riferimento per un’area tecnica in continua evoluzione.

Ogni squadra è affidata ad allenatori in possesso di qualifica federale UEFA, recentemente alcuni istruttori hanno conseguito la Licenza D. Inoltre negli ultimi anni la Chaminade Campobasso ha fortemente investito sul settore femminile. Credendo in un progetto che offra alle ragazze e alle bambine la parità e un’educazioni che sgretoli le convenzioni discriminatorie.

Il coordinatore della Scuola Calcio Massimiliano Marsella ha elogiato il gruppo: “Tornare ad avere la qualifica di Scuola Calcio èlite è un traguardo reso possibile dal lavoro svolto in sinergia tra società, staff tecnico e segreteria. – prosegue Marsella – Siamo felici di poter offrire un’offerta più ampia ai tesserati che entreranno nelle nostre squadre”.