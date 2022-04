Cgil Molise: ancora una volta un primo maggio dove ci sarà poco da festeggiare

Dopo il periodo di lunga crisi pandemica tutti avevamo auspicato di festeggiare un primo maggio nel segno della ripresa, della valorizzazione del lavoro e della sua dignità, dell’esaltazione dei valori della solidarietà e del riequilibrio sociale. Invece, agli esiti ancora incerti della pandemia si sono aggiunti scenari che mai avremmo immaginato di dover vedere nella nostra epoca : quelli dei drammatici eventi bellici che si stanno consumando, questa volta, nel cuore dell’Europa e che hanno ricadute dirette sulla vita di lavoratrici e lavoratori, uomini e donne di buona parte del globo. La CGIL da subito ha condannato l’aggressione Russa verso l’Ucraina ma ha anche invitato a non esacerbare i toni e attivare tutti i canali della diplomazia che, purtroppo, sembrano mancare all’interno di stereotipate discussioni e azioni politiche nazionali e internazionali.

Inoltre la CGIL si è attivata per fluidificare tutti gli aiuti umanitari del caso, per attivare i canali della solidarietà attraverso una vasta rete di aiuti e, presso le nostre sedi, tuttora è attiva una raccolta fondi destinata ad azioni mirate di aiuto, accoglienza rivolti alle popolazioni in fuga dalla guerra.

In un tale scenario c’è poco da festeggiare e per questo le scelte sindacali sono orientate ad alimentare momenti di riflessione e a far crescere la cultura della PACE. Una cultura diffusa che possa determinare sicuramente le scelte di oggi ma soprattutto quelle di domani, in un mondo che sembra impazzito è proiettato verso una folle corsa al riarmo e alla strategia della tensione coniugata allo spettro dell’ineluttabilità della guerra.

La CGIL del Molise, per la giornata del 1 MAGGIO, ha organizzato un autobus per la manifestazione che si terrà in un luogo simbolo come Assisi e sarà quindi presente all’evento nazionale.

In ambito locale, in un Molise che stenta a resistere anche a causa di quella che sembra essere un’irreversibile crisi demografica determinata sicuramente dalla situazione catastrofica del lavoro e dell’occupazione regionale, la CGIL parteciperà nellamattinata del primo maggio ad un dibattito pubblico organizzato dall’Amministrazione Comunale di Agnone dove verranno discussi temi relativi a quelle che possono essere le prospettive delle nostre aree interne.

Sempre nella serata di domenica, alle ore 19.00, la CGIL MOLISE invita tutti a partecipare al “CONCERTO PER LA PACE E PER IL LAVORO” che si terrà presso l’Auditorium “Unità d’Italia – di Isernia. Sarà l’occasione per provare a dare messaggi di pace, speranza e solidarietà attraverso la forza dell’arte e della musica con la mente protesa verso la guerra Ucraina e verso tutti i focolai di guerra nel mondo e con l’auspicio che, attraverso impegni comuni che superino i vili interessi economici e di parte, si possa arrivare a far sentire forte il suono dell’arte e della musica per far tacere quello delle bombe e dei cannoni. L’ingresso al concerto sarà gratuito e la prenotazione può essere effettuata accedendo al sito www.eventbrite.it