Cgil e Uil Molise si preparano per lo sciopero generale di giovedì

“Insieme per la giustizia, queste le parole d’ordine di CGIL e UIL che hanno proclamato, per giovedì 16 dicembre, lo SCIOPERO GENERALE di 8 ore per provare a dare correttivi alla manovra economica varata dal Governo Draghi.” Così in una nota i segretari regionali di Cgil e Uil, Paolo De Socio e Tecla Boccardo.

La legge di bilancio proposta è stata considerata insoddisfacente da CGIL e UIL, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni.

Non sono chiare le risposte contenute in manovra per quanto riguarda la diffusione della precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne così come sembrano timide le politiche proposte per la non autosufficienza, tanto più alla luce delle ingenti risorse – disponibili in questa fase straordinaria – che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale coniugato a un’occupazione stabile.

La fase di mobilitazione, portata avanti unitariamente da diverse settimane, non ha ottenuto gli effetti attesi e quindi le Segreterie confederali nazionali di CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre.

Lo sciopero sarà accompagnato da manifestazioni nazionali e iniziative interregionali che si terranno a Roma, Bari, Cagliari, Milano e Palermo.

Anche dal Molise, partiranno autobus per contribuire alla migliore riuscita delle manifestazioni previste e i Segretari Generali di CGIL e UIL del Molise Paolo De Socio e Tecla Boccardo invitano giovani, lavoratori e pensionati a contattare le diverse sedi territoriali per aderire alle manifestazioni.

Bene ricordare che, in questo periodo di attacchi concentrici verso il Sindacato, a prescindere dai tentativi prescrittivi per la partecipazione allo sciopero pervenute negli ultimi giorni, CGIL e UIL avevano già RESPONSABILMENTE deciso di esonerare il settore della sanità pubblica e privata, comprese le RSA, per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica.

Siamo convinti che il sacrosanto diritto di sciopero è un atto dovuto quando, in maniera poco attenta e poco responsabile, si propongono manovre espansive senza tenere nella debita considerazione le classi più deboli e sottoposte a vessazioni dopo anni di crisi economica e pandemica.

Un governo che viene definito “dei migliori” dovrebbe avere, in primis, la capacità di confrontarsi e fare sintesi con chi rappresenta milioni di lavoratori e pensionati e poi produrre azioni consequenziali agli annunci fatti in materia di equità e giustizia sociale.”