Cgil, Cisl e Uil: «Ritardato pagamento alla sanità accreditata della Regione Molise. Arretrati contrattuali e garanzia dei livelli occupazionali»

«Siamo fortemente preoccupati – si legge in una nota a firma di Boccardo della Uil Fpl,Valvona della Cisl e Amantini della Fp Cgil – per quanto abbiamo appreso in merito al ritardo dei pagamenti della regione Molise alle strutture sanitarie accreditate, in un periodo di pandemia questo crea ulteriori difficoltà alla ospedalità privata accreditata con lavoratori dimezzati a causa della pandemia ma che comunque portano avanti le strutture facendosi carico dell’assistenza dei malati molisani che ormai non trovano posto al Cardarelli o presso gli altri ospedali pubblici. Ritardi incomprensibili ed ingiustificabili per due ragioni, innanzitutto perché la tutela e cura della salute delle persone non può dipendere da tecnicismi tattici o da quadratura dei conti e in secondo luogo perché i soldi ci sono e non possono restare inutilmente chiusi nella cassaforte della regione, nessuna ragione può essere più importante della salute. Per questo la FP CGIL la CISL FP e la UIL FPL unitariamente hanno nuovamente sollecitato la regione al rispetto degli accordi regionali e soprattutto nazionali assunti dalla stessa regione Molise in merito al versamento della quota del 50% dell’incremento tabellare del rinnovo del contratto AIOP. Evidenziano che allo stato dell’arte, quasi tutti i lavoratori hanno riscosso solo gli arretrati e l’adeguamento contrattuale di competenza delle aziende sanitarie private, mentre non è stato liquidato il restante 50% degli arretrati a carico della Regione Molise che si aggiungono al ritardo del pagamento delle prestazioni degli anni precedenti, oltre che al sollecito del trasferimento delle risorse da parte della Regione Molise per le prestazioni sanitarie effettuate dalle strutture accreditate, che sta generando preoccupazione tra i lavoratori che temono per la tenuta dei livelli occupazionali e il pagamento degli stipendi, pertanto, al fine di salvaguardare il benessere lavorativo ed evitare ulteriori problematiche ai lavoratori, già particolarmente esposti in questo difficile periodo pandemico che non renderebbe dignità e giustizia al personale sanitario, le OO.SS hanno richiesto un incontro urgente alla direzione salute della regione Molise e al commissario alla sanità Toma per comprendere tempi e motivazioni del ritardo dei pagamenti, al fine di dare risposte chiare e serenità ai lavoratori oltre che le necessarie garanzie ai servizi sanitari per la tenuta dei livelli occupazionali».