Cgia: molisani poco ‘fedeli’ al Fisco, regione è fra le sei peggiori d’Italia

Secondo uno studio della Cgia di Mestre su dati Istat 2020 relativi alla percentuale dell’economia non osservata che include la sotto dichiarazione fiscale, il lavoro irregolare e altro (attività illegali, mance, fitti in nero), i molisani sarebbero poco sensibili alla fedeltà fiscale. Il dato complessivo, derivante dalla somma delle varie componenti, colloca il Molise al sesto posto in Italia con un valore del 15,4 per cento. A precedere il Molise tutte regioni del Mezzogiorno: a salire, troviamo Sicilia (16,8%), Puglia (17%), Campania (17,7%) e Calabria (18,8%). Le realtà più fedeli al fisco, invece sono la Provincia Autonoma di Trento (9%), la Lombardia (8,4%) e la Provincia Autonoma di Bolzano (8,2%). La media nazionale si attesta all’11,6% (fonte Ansa).