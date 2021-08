Cetriolo record raccolto a Pietrabbondante

Cetriolo da record, 60 centimetri di lunghezza per tre chili di peso, raccolto in contrada Arco, a Pietrabbondante, da Feliciantonio Di Schiavi, ex ufficiale in pensione e sindacalista che, questa volta, fa parlare di sé non per la serrata lotta contro le multe sulle soste a pagamento di Isernia, ma per i prodotti tipici della straordinaria e generosa terra molisana. Un cetriolo da record anche se, come fa notare Di Schiavi, è più appropriato parlare di tortanella, ovvero la “femmina” del cetriolo.