Cesa eletto deputato: «La nostra priorità sarà la salute dei molisani»

«Siamo felici perché il centrodestra governerà questo Paese con le idee chiare su quello che bisogna fare e siamo fiduciosi di poter cambiare le sorti di queste Paese». Queste le prime parole di Lorenzo Cesa, neo deputato eletto in Molise.

«Io e Claudio (Lotito ndr) possiamo dare una mano a questa regione che ha bisogno si un sostengo forte. La priorità sarà la salute: faremo un’iniziativa di legge per azzerare il commissariamento, e quindi il debito, e faremo in modo che ci siano maggiori risorse per la salute dei cittadini di questa regione. Dobbiamo poi evitare che questi paesi si spopolino e saremo sempre qui per dare una mano aprendo una nuova fase, quella del dialogo.»