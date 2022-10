Cesa: “Congratulazioni a La Russa, saprà essere garante delle funzioni previste dalla Costituzione”

“Congratulazioni a Ignazio La Russa per la sua elezione a Presidente del Senato. La sua è una storia ricca di passione autentica e di esperienza che saranno fondamentali per espletare al meglio le funzioni della seconda carica dello Stato. E saprà essere garante delle funzioni previste dalla nostra Carta costituzionale in modo inclusivo e autorevole”. Lo ha affermato il deputato eletto in Molise per il centrodestra, Lorenzo Cesa.