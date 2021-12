Cervi selvatici ‘allevati’ illegalmente in campagna: salvati e trasferiti sulla Majella

Ad intervenire i Carabinieri Forestali e i volontari dell’Anpana di Termoli in collaborazione con una equipe proveniente dal Parco Nazionale della Majella

Erano detenuti illegalmente in una campagna del Basso Molise da una famiglia che pensava di allevarli come fossero animali da fattoria.

Due cervi sono stati salvati dai Carabinieri Forestali della stazione di Termoli in collaborazione con l’equipe proveniente dal Parco Nazionale della Majella dell’Anpana di Termoli, composta da veterinari specializzati nella tele narcosi e da alcuni operatori del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Popoli.

I cervi erano detenuti in condizioni “incompatibili con la loro natura – hanno affermato i volontari dell’Anpana di Termoli – è stato necessario sedare i due esemplari per svolgere in sicurezza tutte le operazioni di controllo sanitario del caso e per poterli preparare al trasporto senza creare altro stress agli animali.

Completato l’iter sanitario e messi in sicurezza nei dovuti mezzi di trasporto, i due esemplari di cervi sono stati risvegliati e trasportati nel Centro di Recupero Fauna Selvatica di Popoli (PE), dove verranno tenuti in quarantena e sotto osservazione per qualche giorno, prima di essere rimessi in libertà all’interno della Riserva stessa.

Vogliamo ricordare a tutti che la detenzione di animali selvatici pericolosi deve essere autorizzata dagli organi competenti e ogni tipo di animale è tutelato dalla legge, quindi prima di acquistare, catturare, trovare e tenersi o adottare un animale, è importantissimo informarsi bene.

Quello che può sembrare “normale” solo perché qualcun altro lo fa, può portare a gravi problemi, perché si sa, la legge non ammette ignoranza.

Un ringraziamento speciale va al Comando della Stazione dei Carabinieri Forestali di Termoli per averci permesso di assistere e testimoniare tutta l’operazione.

Un grande grazie ai Veterinari del parco che hanno risposto alle nostre domande, insegnandoci cose nuove e utili per il nostro futuro”.