Certificati anagrafici nelle tabaccherie, non solo sigarette e francobolli

I Consiglieri comunali della Lega al Consiglio comunale di Campobasso hanno espresso soddisfazione per l’approvazione, all’unanimità, di una propria mozione che consentirà ai cittadini di richiedere presso le Tabaccherie di Campobasso i certificati anagrafici, che fino ad oggi potevano essere richiesti presso gli sportelli comunali o attraverso la piattaforma on line del Comune di Campobasso.

“Grazie ad apposite convenzioni con le Associazioni di categoria – scrivono i consiglieri comunali Alberto Tramontano, Alessandro Pascale e Maria Domenica D’Alessandro – gli esercenti di Campobasso potranno offrire un servizio atteso e necessario, soprattutto in questo periodo emergenziale.

Il Capogruppo Tramontano ringrazia i colleghi Pascale e D’Alessandro per la fattiva collaborazione, il Presidente della Commissione Attività Produttive, Margherita Gravina, e il Presidente della Commissione Bilancio Giuseppina Di Iorio per la disponibilità mostrata nell’accogliere la proposta.

Ancora una volta la Lega dimostra attenzione alle reali esigenze dei cittadini e si fa parte attiva per proporre soluzioni e servizi a vantaggio della cittadinanza e nell’esclusivo interesse del bene comune.