Cerroni (Pd): “Mi batterò per ottenere i risultati migliori per il Molise anche dall’opposizione”

Prima uscita ufficiale per la neo deputata Dem nella sede elettorale di Campobasso: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato tra le regioni del sud e abbiamo tenuto in molti comuni molisani consolidando il nostro radicamento: con il campo largo siamo maggioranza”

“Sono pronta a rappresentare il Molise portandone i problemi in Parlamento e ad ottenere risultati sia pure stando all’opposizione. Ma soprattutto avremo una forte presenza nel collegio che mi ha eletto consolidando il nostro radicamento dopo che anche in queste elezioni in molti comuni abbiamo tenuto e consolidato il risultato”. Ha già chiara la sua missione la neo deputata del Pd, Caterina Cerroni, eletta al proporzionale nel collegio del Molise: “Ho appreso la notizia ieri mentre rientravo in ufficio a Roma. Sono una ragazza normale che lavora e oggi vi sono tornata per chiedere l’aspettativa per un motivo che mi rende felice”.

La neo eletta tocca però subito un tema concreto: “Serve un radicamento territoriale vero per ricucire il tessuto di questa regione che perde 10 abitanti al giorno. Ma ringrazio il Molise, gli elettori e anche a chi non ha votato visto che non c’erano le condizioni migliori per farlo. Eppure c’è stato un grande lavoro, grazie a tutto il Pd e alle belle candidature che non si sono mai risparmiate. Siamo maggioranza con il campo largo in questa regione – conclude Cerroni – e bisogna fare in modo che la rappresentanza sia collettiva e si avvicini alle persone e ai loro problemi”. (adimo)