Cerroni non eletta in Lazio, l’ultimo treno passa dal Molise: ma quel seggio potrebbe andare a Sara Ferri

Ad ore si dovrebbe conoscere l’assegnazione del seggio Proporzionale Camera del Molise

Caterina Cerroni, enfant prodige della politica regionale e nazionale, segretaria dei Giovani Democratici nazionali, potrebbe restare a bocca asciutta. Per lei non è scattato il seggio nel Lazio, dove era candidata in una posizione ritenuta sicura. L’ultimo treno per Montecitorio passa per il Molise. Dove resta da attribuire il seggio del Proporzionale Camera. Che, secondo gli analisti della legge elettorale, ormai invisa da tutti, potrebbe scattare per il centrosinistra. E a giocarsela, all’interno della coalizione, sono due donne: Caterina Cerroni per il Pd e Sara Ferri per l’alleanza Sinistra-Verdi. Per gli esperti di algoritmi dovrebbe andare a quest’ultima, ma dal Viminale non giungono ancora notizie ufficiali.

Resta in corsa per quel seggio, ma sembrerebbe improbabile, anche il Movimento 5 Stelle. Non dovrebbe andare al centrodestra che ha già preso tutto e sarebbe, come si dice in gergo in questi casi in “overbooking”. Ad ogni modo nelle prossime ore dovrebbe esserci l’ufficialità anche dell’ultimo parlamentare eletto in Molise. red