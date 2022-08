Cerroni: “E’ un bellissimo risultato vedere le proposte dei giovani diventare impegni del Pd”

Il segretario Dem, Enrico Letta, ha presentato il programma dedicato alle nuove generazioni: “Il futuro è nelle vostre mani”

Fare dell’Italia un paese per giovani parafrasando il titolo di un romanzo di Cormac Mccarthy (Non è un paese per vecchi), Enrico Letta ha presenta il programma del Pd dedicato alle nuove generazioni. Lo fa circondato dalla segretaria nazionale dei Giovani Democratici, la molisana Caterina Cerroni, capolista al proporzionale della Camera in Molise e seconda in lista nel collegio di Roma che si chiama Lazio 1 e da quattro giovani capilista in Lombardia, Veneto, Campania e Basilicata.

“È un bellissimo risultato – ha scritto Cerroni sul suo profilo social ufficiale – vedere le proposte dei Giovani Democratici diventare impegni del Pd: Potenziamento del fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa; Contributo di 2.000 € sugli affitti per studenti e lavoratori under 35; Azzeramento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato; Abolizione degli stage extracurriculari e semplificazione e potenziamento dell’apprendistato; Dotazione di 10.000 € per i 18enni con redditi medio bassi; Pensione di garanzia per carriere lavorative discontinue e precarie; Libri e trasporto pubblico locale gratuiti per gli studenti e le studentesse; Lavoro, casa, istruzione, salute, sono priorità non solo per le generazioni più giovani ma per l’Italia”.

Il segretario Letta ha ribadito ai ragazzi che “il futuro è nelle vostre mani”. Un futuro che oggi appare fosco: precariato, affitti, paghe da fame sono i nemici da battere e su questi temi si concentra il piano del Pd. “Le proposte sui giovani sono al centro del nostro programma. Quando parliamo di giovani parliamo di qualcosa che non abbiamo inventato adesso, ma – ha concluso il segretario Dem – deriva da un lavoro lungo in parlamento e nelle agorà democratiche”.