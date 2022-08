Cerroni allo scoperto: “Sono candidata per portare nelle Istituzioni i divari sociali e territoriali”

“Sono candidata alle elezioni politiche nelle liste del Partito Democratico”. Sono le dichiarazioni ufficiali di Caterina Cerroni, neo candidata alle prossime elezioni Politiche.

“Perché è troppo faticoso portare nelle istituzioni i diritti mancati di un’area interna, i problemi di territori con pochi servizi e ancora meno opportunità. Perché i bisogni delle generazioni più formate ma più precarie, più sensibili e al contempo più esposte all’effetto dei cambiamenti climatici devono diventare la priorità del Parlamento italiano.

Perché i divari sociali, territoriali, di genere, intergenerazionali sono la lente attraverso cui guardare la realtà per renderla migliore, tendendo la mano a milioni di giovani che il 25 settembre voteranno per la prima volta o per la prima volta anche al Senato.

Perché ragazzi e ragazze possono fare la differenza per il risultato del Partito Democratico ma anche noi possiamo fare la differenza per loro: mettendo nelle loro, nelle nostre vite qualche diritto, qualche stipendio, qualche certezza in più.

Sono i perché di una sfida troppo grande per una persona sola, ma che per fortuna so di poter affrontare assieme a una grande comunità”.