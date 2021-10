Cerro, lavori socialmente utili per chi percepisce Rdc

Sono quattro le persone inserite attivamente nei progetti utili alla collettività

L’amministrazione comunale di Cerro, guidata dal sindaco Remo Di Ianni, ha già attivato da giorni il progetto riservato a tutti coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Questi ultimi sono inseriti nel progetto PUC-l (Progetti utili alla collettività).

A Cerro al Volturno, per ora, le attivazioni sono state riservate a quatto differenti soggetti. Due utilizzate nel progetto per la cura e la manutenzione del verde pubblico e altri due nel campo del sociale. Le iniziative progettuali attivate lo scorso 30 settembre prendono il nome di Pollice Verde e Ti Tendo La Mano. Inoltre restano sempre attivate le Borse Lavoro. L’iniziativa dei PUC rientra nelle attività finalizzate al sociale ed in questo caso è stata curata e seguita dal momento della sua istituzione dal consigliere comunale Donatella Cimino.