Cerro al Volturno, un murales in ricordo di Romina

È alla fine di un percorso tutto dedicato alla condanna della violenza sulle donne. In contrada Cupone, a Cerro al Volturno, dove abitava, è stato mostrato per la prima volta il murales dedicato a Romina, la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato.

È stato realizzato dall’artista cerrese Michele Fattore e rappresenta fedelmente il volto di Romina. Nel contesto altri dipinti e realizzazioni artistiche tutti aventi come tema la violenza sulle donne.

