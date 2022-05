Cerro al Volturno, anche il cielo piange per Romina

Questo pomeriggio si sono svolti i funerali della giovane barbaramente uccisa dal suo ex

Una giornata uggiosa, con la pioggia che scende lenta. Così il cielo sopra Cerro al Volturno ha dato l’ultimo saluto ad un angelo. Perché Romina, per tutti, era un angelo. Sempre dolce, gentile, cortese e cordiale con chiunque, con quel suo accento francese che ne tradiva le origini. Sua mamma, scomparsa ancor giovane anni fa, era appunto francese. Tutta Cerro al Volturno oggi piange per Romina. Piange per una morte ingiusta, crudele, immeritata. E per ricordare l’importanza della lotta contro la violenza sulle donne, tutte le amiche di Romina hanno attaccato ai loro abiti un simbolico fiocco rosso. Lei era un angelo e così la ricorderanno tutti lasciando andare in cielo insieme a lei tanti palloncini bianchi.

Lo straziante addio sulle note di Sally di Vasco Rossi.

La Messa è stata celebrata dal Vescovo Camillo Cibotti.