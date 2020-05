Cerio Avvocati & Commercialisti è tra gli “studi legali dell’anno 2020” per il Sole 24 Ore

L’indagine, pubblicata oggi, realizzata dalla Società Statista, in collaborazione con il Sole 24 Ore, annovera Cerio Avvocati & Commercialisti, lo studio fondato dall’Avv. Ennio Cerio, tra gli studi legali dell’anno 2020.

La procedura di ricerca e analisi ha visto coinvolti numerosi avvocati, nonché giuristi d’impresa delle più grandi aziende italiane, nonché clienti che, su invito della Società Statista, hanno segnalato gli studi legali più attivi a livello nazionale, e che prestano la loro attività in almeno una delle cinque macro- regioni individuate (Milano, Roma, Nord, Centro e Sud- Isole).

Cerio Avvocati & Commercialisti, si avvale della collaborazione di professionisti specializzati ed opera sia nella sede di Campobasso che nelle sedi di Roma , Cassino, Strasburgo.

Oggi, Cerio Avvocati & Commercialisti, inserito nelle liste territoriali individuate da Statista, per la ricerca promossa da il Sole 24 Ore, guarda già avanti: “Ovviamente non ci fermiamo qui, ma questo riconoscimento è una spinta per migliorarci”, quanto afferma l’Avv. Ennio Cerio, cogliendo tale traguardo quale stimolo per l’attività professionale da prestare per il futuro.