Cerimonia unica per i civili venafrani caduti nella seconda guerra mondiale

È la proposta dei parenti dei civili caduti nell’ottobre ’43, appena ricordati dal Comune di Venafro con cerimonia pubblica

La significativa proposta emersa a conclusione della recente commemorazione ufficiale da parte del Comune di Venafro dei civili caduti nell’ottobre ’43 nel corso del secondo conflitto mondiale: in futuro commemorare con unico appuntamento ufficiale tutti i civili venafrani che trovarono la morte durante l’ultima guerra mondiale, e cioè sia quelli dell’ottobre 1943 che gli altri del 15 marzo 1944. “I morti sono tutti uguali -hanno asserito i parenti dei 18 tragicamente morti sotto il “fuoco amico” dell’ottobre ’43 che per la prima volta sono stati ufficialmente commemorati dal Comune di Venafro con cerimonia pubblica – per cui non vanno fatte distinzioni di sorta. Proponiamo perciò che d’ora innanzi a Venafro si commemori con unica cerimonia ufficiale tanto i caduti dell’ottobre ’43 che quelli del 15 marzo ’44. Quando tanto avverrà, sarà un chiaro segno di civiltà e rispetto per tutti i nostri concittadini che ci hanno lasciato nel corso degli ultimi eventi bellici che seminarono distruzione in città e soprattutto videro tanti civili perdere la vita”. Quindi la recente commemorazione ufficiale dei 18 civili ambosessi e di ogni età caduti sotto il “fuoco amico” dei diversi cannoneggiamenti statunitensi dell’ottobre ’43 piovuti su Venafro per stanare le truppe tedesche accampate tra gli uliveti del Campaglione, periferia ovest della città. Presenti il sindaco Ricci, amministratori comunali, esponenti regionali, il Gonfalone della città, i Vigili Urbani, rappresentanze delle scolaresche cittadine dell’obbligo e delle superiori, i parenti dei 18 civili caduti ed esponenti del movimento popolare “I Venafrani per Venafro” che da anni chiedeva la commemorazione ufficiale, prima ci si è raccolti in Cattedrale per la Santa Messa, quindi la deposizione della corona di fiori alla Croce sul piazzale dello stesso luogo di culto ed il corteo sino al Liceo Classico “Giordano” dove è stato ricordato il sacrificio di 76 anni orsono, sottolineata la necessità della pace tra i popoli e trasmesso ai giovani studenti il messaggio di collaborazione futura per il progresso di tutti. In chiusura, momento assai toccante e significativo, il ricordo dei 18 civili caduti dell’ottobre ’43 con la citazione dei loro nomi, ossia Fernando Ottaviano, Nicandro e Mario Vaccone, Michelina Testa, Antonio Giannini, Giacinta Leva, Giuseppina Verrecchia, Maria Carmela Iannacone, Bambina Policella e Giovanni Colangelo (i due, coniugi di Carpinone casualmente a Venafro), Emilia Tagliaferro, Paolo e Lucio Andreozzi (due fratellini in tenera età), Luigia Conte, Crescenzo Ricchiuti e Giacomina, Clara e Filomena Natale (quest’ultima rinvenuta solo sei mesi dopo sotto le macerie). Tonino Atella