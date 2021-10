Cercepiccola, sanificatori innovativi per la scuola primaria

CERCEPICCOLA. Nella giornata di oggi sono stati consegnati alla scuola primaria di Cercepiccola, da parte dell’Amministrazione comunale, in Persona del Sindaco Michele Nardacchione, i nuovissimi sanificatori con tecnologia a lampade UV, la stessa che si usa nelle sale operatorie degli ospedali. «Questa tecnologia sicura ed innovativa che non impiega sostanze chimiche – ha spiegato il primo cittadino – consente di avere una sanificazione a ciclo continuo e soprattutto durante la presenza di alunni, docenti e personale ATA, purificando l’ambiente in cui opera dal 99,99% di Funghi, virus e batteri». La scuola di Cercepiccola ad oggi è tra le prime in Italia e la prima in tutto il Molise ad adottare questo innovativo sistema di sanificazione, motivo di vanto per il Sindaco Nardacchione che oltremodo ha adottato lo stesso sistema anche presso la Casa Comunale. GC