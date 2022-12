Cercemaggiore, comunità di persone perbene. Il paese prende le distanze da un recente episodio di cronaca

Relativamente ad un episodio di cronaca, che recentemente ha visto coinvolta una persona di Cercemaggiore e dal quale è scaturita una denuncia, occorre fare qualche precisazione a tutela dell’intera cittadinanza che prende le distanze dal fatto in questione ribadendo che il tessuto sociale del paese è fondamentalmente sano e non si può assolutamente generalizzare dando giudizi fuori luogo ed affrettati. Sono episodi assolutamente sporadici che non intaccano minimamente il buon nome di tutti i cercesi.