Cercemaggiore, chiuse per 13 giorni la scuola dell’infanzia e la secondaria di primo grado

Cercemaggiore, con una ordinanza (clicca QUI per il testo) il sindaco Gino Donnino Mascia ha previsto la «sospensione delle attività didattiche e scolastiche (compresi gli uffici di Presidenza e Amministrativi) dal 09/11/2020 al 21/11/2020 della scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado in via Fonte Piluzzo e della scuola primaria in Via San Marco»; il primo cittadino ha inoltre disposto «la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti e degli arredi degli uffici scolastici. È data facoltà al Dirigente Scolastico di disciplinare eventuali singoli accessi che si rendessero necessari al fine dello svolgimento di attività indifferibili». La chiusura è stata disposta anche «al fine di permettere al Dipartimento di Prevenzione dell’ASREM di attuare le dovute indagini epidemiologiche».