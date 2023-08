Cercasi cardiologi, 49 domande per il concorso bandito da Asrem

Pronti otto contratti a tempo indeterminato per far fronte alla carenza di personale medico negli ospedali molisani

L’Asrem ha ricevuto 49 domande per il concorso pubblico lanciato dall’azienda sanitaria per selezionare 8 cardiologi a tempo indeterminato, in accordo con la determinazione numero 543 datata 8 agosto scorso.

Tra coloro che hanno risposto alla procedura selettiva, vi sono 8 specialisti in cardiologia o discipline affini, insieme a 41 specializzandi, totalizzando complessivamente 49 domande. Tutti i partecipanti si sono dimostrati idonei per accedere al concorso, il quale verrà gestito rapidamente data la marcata carenza di personale nei vari reparti ospedalieri del Molise.

Questa carenza è particolarmente evidente presso il San Timoteo di Termoli. È palese la necessità di aumentare il numero di medici e personale di varie tipologie anche nei reparti dei pronto soccorso.

Presso il nosocomio di Termoli, in particolare, gli operatori sono sottoposti a una forte pressione a causa dell’aumento significativo degli accessi giornalieri. Questo incremento di pazienti sta richiedendo un impegno costante da parte dei sanitari, sia di giorno che di notte.