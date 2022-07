“Cercare”, Alesia e i suoi compagni di viaggio presentano la riflessione della prof Serena Palazzetti

Da quando sono in pensione, ricevo di tanto in tanto la visita di ex alunni o di figli di amici che mi chiedono di aiutarli nelle discipline di mia competenza, cioè nelle materie letterarie.

La cosa mi piace sia perché mi fa sentire ancora utile, sia perché mi permette di restare in contatto con i giovani e la scuola, mondi che ho decisamente amato.

L’altro pomeriggio, ad esempio, ho riletto , con un ragazzo, alcuni versi dell’Orlando Furioso , uno dei poemi che preferisco, ed insieme ci siamo soffermati sul motivo centrale di quest’opera, cioè quello dell’ “inchiesta”, del” cercare”. In effetti, nel poema tutti i personaggi cercano qualcosa , che si tratti di un oggetto materiale o metaforico, poco importa: c’è un moto continuo.

Angelica è alla ricerca della libertà e della sua patria, Rinaldo del suo cavallo e di Angelica, Ferraù del proprio elmo e dell’amata Angelica, anche Sacripante insegue la fanciulla, mentre oggetto della ricerca di Bradamante è Ruggiero.Nel corso del poema, tali molteplici ricerche si intersecano e, a volte, sono di ostacolo le une per le altre. Ad esempio, Angelica, mentre fugge incontra Rinaldo che, nel tentativo di inseguirla, s’imbatte in Ferraù ecc.. Questo movimento continuo e rapido percorre l’intero poema perché è la legge stessa dell’Orlano Furioso: tutti cercano qualcosa incessantemente e sempre in modo fallimentare. Non si arriva mai, almeno così sembra, ad un approdo, ad un punto fermo: tutto si muove circolarmente e si torna sempre al punto di partenza.

Questo concetto viene ben espresso anche nell’episodio del Palazzo incantato di Atlante. Orlando, Ferraù, Brandimarte, Gradasso, Sacripante e Ruggiero vi entrano perché ognuno di loro ha perso qualcosa e lo cerca affannosamente lì dentro. Nella nostra esistenza, sembra dirci l’Ariosto, l’uomo si comporta come i cavalieri del suo poema che il mago trascina in una corsa affannosa quanto inutile : ciò che affascina ed inquieta la nostra vita è, per chi sa guardare dall’alto e con saggezza, un fantasma, un miraggio. “ Or quinci, or quindi aggira. Di su di giù va molte volte e riede” .

L’uomo si aggira incessantemente nel labirinto delle proprie illusioni nel tentativo di armonizzare , tra prove positive e negative, tra passioni ed avventure, la vita.

Vocaboli come “ cercare” e “ invano” ( o ‘ vano’) spiegano bene questa ricerca inesauribile e destinata al fallimento che si traduce in un movimento circolare, cioè insensato perché ci riporta al punto di partenza.

Riflettendo sul verbo “ cercare” mi viene in mente un mito antichissimo, greco : quello del labirinto. A prima vista, il suo disegno dà l’impressione di un groviglio di meandri, complesso ed inestricabile ma lo è forse soltanto apparenza. In realtà, il labirinto cretese è monocursale, cioè il suo percorso non conosce né bivi né scorciatoie e conduce inesorabilmente al centro. Ci si potrebbe allora chiedere come mai Arianna dà un filo a Teseo perché non si perda. Come pensa qualcuno che ha analizzato tale mito, probabilmente il filo è più un aiuto nella condotta che non nella conduzione: ossia offre un metodo per arrivare alla salvezza in un mondo in cui tutto è contorto ed in cui non c’è niente di lineare. Arianna potrebbe rappresentare il nostro raziocinio , cioè la nostra capacità di usare sani principi che ci salvano contro il Male e che ci avvia ad un’esistenza diversa, più serena. Pensando al labirinto, mi viene in mente che ,ai giorni nostri, esso potrebbe essere rappresentato da Internet, cosmogramma universale come è stato definito, perché proprio di un’ umanità senza limiti, apparentemente onnipotente, ma anche senza una meta, senza una destinazione.

“Nessuno trova quello che cerca, ma tutti trovano quello che non cercano”.

Al di là dei topoi letterari, ritengo che

Il ‘ cercare’ sia davvero il motore per l’uomo.

Il verbo deriva dal tardo latino ‘ circare’= ‘ andare intorno, adoperarsi per trovare’ che, a sua volta si rifà al vocabolo greco * Kiklos = cerchio ( simbolo della perfezione) ed all’indoeuropeo * c’akrah con lo stesso significato.

Indubbiamente, la nostra esistenza è un girare intorno, un cercare e la sua metafora è il viaggio. Spesso si è insoddisfatti della nostra vita che riteniamo noiosa e senza significato e così ci si affida al movimento , ci si adatta ad un movimento quasi frenetico, avendo a disposizione treni, auto, aerei che poi diventano la parabola della nostra situazione esistenziale. Tutto ciò, però, non ha niente a che fare con il cercare, ma è piuttosto un vagare, un fuggire “ So bene quello che fuggo, ma non quello che cerco,” Affermava il grande pensatore ottocentesco Michel de Montaigne. In effetti, viaggiando, molti non sono disposti a imparare, ad interrogarsi, a cercare il senso ultimo dell’esistenza ed il viaggiare dovrebbe essere sempre quasi un atto di umiltà.

L’inquietudine, quindi, è insita per natura nell’uomo e,

dopo averla quasi demonizzata, sono arrivata alla conclusione che quella che ti porta a sperimentare e a cercare è preziosa.

“ Inquietum est cor nostrum” affermava San’Agostino, anche se poi aggiungeva, perché lui la meta l’aveva trovata: “ Donec requiescat in Te” ( finché non riposa in Te).

Il Credere, ma anche l’ Amare , che costituiscono l’essenza dell’uomo, non si esaudiscono in un mero possesso, anzi, ti spingono oltre perché per loro natura richiedono una crescita continua. Magari talvolta anche una flessione, ma sono sempre in perenne movimento. C’è, però, un amore diverso e che forse è la meta che cerchiamo : l’abbandono dell’amore di Dio all’uomo e l’abbandono dell’uomo all’amore di Dio. In una delle sue ultime omelie, padre Ernesto Balducci affermava che queste sono le due facce della realtà le quali si innestano nel mistero dei misteri : una è quella invisibile ed eterna in cui Dio “ è “ , l’altra è quella temporale e provvisoria in cui l’uomo” è”. Ebbene, se queste due realtà si innestano, diventano il baricentro verso cui andiamo, il punto d’incontro per eccellenza perché il vero volto dell’essere è il non essere ed Il vero modo di entrare anche noi nell’amore potentissimo è quello dell’assoluta impotenza .

Nell’Apologia di Socrate, Platone mette in bocca al proprio maestro questa frase: “ Una vita senza ricerca , non merita di essere vissuta “.

La nostra esistenza è tutto un ricominciare, un cercare: c’è sempre un cammino da compiere, magari dentro di noi. Il nostro compito sarebbe non solo camminare, ma anche ‘ salire’ un po’ più in alto.

Mi si perdonerà un’ultima citazione, che mi piace particolarmente.

Dice Flaubert : “ Credo che se si guardasse sempre il cielo, finiremmo per avere le ali”.

Starò con il naso all’insù a vedere che passa il cielo. Magari quando sbircerò sulla terra, vedrò qualche riflesso divino!

Serena Palazzetti