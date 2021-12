Cerca e cavatura del tartufo: anche in Molise patrimonio dell’Unesco

Città del tartufo: l’entusiasmo di tutta Macchiagodena.

La notizia, resa pubblica il 16 dicembre 2021, ha suscitato una immensa soddisfazione nei macchiagodenesi. Macchiagodena è Comune presente nell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Il territorio, ricco di boschi, accoglie anche la preziosa presenza del tartufo: il bianco e lo scorzone nero. Macchiagodena mantiene le identità gastronomiche e culturali legate sia alla pastorizia sia a prodotti di eccellenza proprio come il tartufo. Questa delizia del sottobosco è da sempre protagonista dei piatti della tradizione, ma anche ingrediente per arricchire diverse specialità locali: lo si trova in salumi e formaggi.

Gustosissime anche le tagliatelle e la polenta al tartufo. «Il fatto che la “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” sia ufficialmente iscritta nella lista Unesco del Patrimonio culturale immateriale regala tanta felicità a me e a tutta la mia Comunità – ha dichiarato Giovanni Barile, consigliere comunale delegato, dopo avere appreso della notizia -. Ci tengo a ringraziare l’Associazione Nazionale Città del Tartufo, voglio aggiungere che il tartufo qui da noi è stato scoperto nei primi anni ’70. Macchiagodena è stato uno dei primi comuni molisani in cui è iniziata la cavatura, in quegli anni, però, non c’era troppo mercato.

Poi, piano piano, sono arrivati i primi ricercatori dal Nord per raccogliere il tartufo a Macchiagodena. Quindi, anche noi molisani ci siamo attrezzati con cani specializzati e abbiamo percorso la nostra strada per uno sviluppo del territorio intorno a un prodotto veramente esclusivo e prelibato. Il tartufo bianco nostro è di qualità straordinaria. Il pronunciamento del Comitato intergovernativo Unesco conferma che tutto ciò che ruota intorno al tartufo è territorio, è gente, è tradizione, è cultura, è impresa».

La “Cerca e cavatura del tartufo” è costituita da un insieme di conoscenze e pratiche tradizionali trasmesse oralmente di generazione in generazione e ancora ampiamente diffuse sia a Macchiagodena sia altri territori d’Italia. I tartufai, i cacciatori di tartufi, di solito vivono in aree rurali o proprio in piccoli paesi. La caccia al tartufo vera e propria consiste nell’identificazione delle aree in cui si trova la pianta dalle cui radici cresce il fungo sotterraneo chiamato tartufo. Questa fase è realizzata con un cane addestrato.

I cacciatori utilizzano poi una paletta speciale che consente di estrarre i tartufi senza danneggiare il terreno circostante. Per sapere trovare il tartufo è necessario disporre di un’ampia gamma di capacità e conoscenze su clima, ambiente e vegetazione, connesse alla gestione di ecosistemi naturali e al rapporto tra il cane e il cacciatore di tartufi.