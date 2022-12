C’era una volta il Natale

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitiamo l’interessante contributo del prof. Arnaldo Brunale, che di cuore ringraziamo

Una volta, la fame costringeva anche le famiglie più abbienti a razionare quello che si aveva in casa, temendo tempi più grami. Non c’erano gli sprechi dei nostri giorni, tuttavia la gente era felice perché si accontentava del giusto. Solo durante le festività natalizie e quelle pasquali, anche le famiglie più umili si concedevano il “lusso” di un pranzare più ricco, per avvertire la magica atmosfera delle feste. In questo periodo, la memoria riporta alla mente l’echeggiare per le strade del suono delle zampogne e delle ciaramelle, il forte odore degli agrumi ed il caldo profumo delle olive nere, “curate” con semi di finocchio selvatico, sale e bucce d’arance. Era solo l’inizio della settimana che preludeva al Natale. Una settimana che, nel rispetto della devozione religiosa, aveva inizio molto prima essendo particolarmente avvertita dai campobassani che la vivevano partecipando alla due novene in preparazione del santo Natale. La prima novena era quella della Concezione. Essa si celebrava dal 1° dicembre all’8 dicembre. La seconda novena era dedicata alla Natività e si svolgeva dal 16 dicembre alla immediata vigilia di Natale.

Da un punto di vista squisitamente “folcloristico”, c’è da dire che ogni casa aveva il suo presepe. Non c’era l’albero di Natale. Le ristrettezze economiche facevano sì che l’arredo del presepe venisse fatto con cartoni di risulta colorati, mentre il verde delle colline e dei prati si realizzava con il musco (carpia) raccolto sui Monti o dietro lo “scrémone”, il versante sudovest della collina che dava su Sant’Antonio Abate. Solo le famiglie che se lo potevano permettere acquistavano i pastori (pasturiélle) da Ménéchette, famoso artigiano del posto, che aveva la bancarella sul lato sinistro dell’inizio di via Marconi, altrimenti si costruivano con la mollica di pane impastata con sale ed acqua.

Le strade del centro storico e le aie davanti alle case coloniche, già coperte dalla neve, si riempivano di profumi accattivanti, testimonianza dei preparativi di una cucina semplice e genuina. Le crespelle fritte (scùrpelle) erano alimenti che non mancavano mai sulle tavole dei campobassani. Se ne preparavano tre tipi: uno con il baccalà, uno con le alici, l’altro con i cavoli. I calzoni (caūciūne) erano i tipici panzerotti natalizi che sostituivano i dolci industriali, farciti con pasta di ceci mescolata al cacao e alle bucce d’arance. Anche il torrone (cupéta) si faceva in casa con mandorle, miele, latte e tanta fatica di gomito. Poi c’erano i pepatelli (‘mbépatiēlle), dolci simili ai cantucci senesi, ma più gustosi forse perché casarecci.

Una caratteristica tradizione delle nostre famiglie, in particolare, più in generale del nostro Molise, è legata alla mia infanzia. La sera della vigilia si era soliti far ardere nel camino della cucina un grosso ceppo d’albero (ciōcchére), come simbolo augurale di ricchezza per la casa, per i campi e per il lavoro in generale.

La ricerca del ciocco da ardere nel camino, spesso, durava un intero anno. Quando veniva trovato si conservava con cura fino alla sera della vigilia di Natale. Come nei rituali, nulla era lasciato al caso, per questo la scelta del tronco da mettere nel camino era molto importante, come erano importanti il suo trasporto e la sua accensione che, spesso, erano accompagnati da veri e propri cerimoniali da ripetersi tutti gli anni. Ma di quale tipo di legno doveva essere il ceppo natalizio? Di norma, era selezionato, a seconda delle zone, fra la legna più pregiata ossia il frassino, il pino, la quercia o, anche, alberi da frutta. E, come si svolgeva la ricerca del ciocco ed il susseguente rito, affascinate e, al tempo stesso, misterioso, in Italia e in alcune parti del mondo?

Differentemente da ciò che avveniva in altre contrade d’Italia, dove il ciocco, insieme ai resti di quello dell’anno precedente, si faceva bruciare per dodici notti, fino all’Epifania, da noi vigeva la tradizione che il ceppo dovesse bruciare tutta la notte fino alla mattina di Natale. Prima di farlo ardere, il capofamiglia eseguiva un breve rito augurale, che poteva essere o un brindisi o, soprattutto, una preghiera. Appena il ciocco incominciava ad ardere, buttava su di esso, in segno apotropaico, la prima forchettata dei maccheroni da consumarsi durante la cena ed alcune bucce di agrumi. Un altro rito scaramantico, rispettato soprattutto nelle famiglie dei contadini del circondario di Campobasso, ma anche in quelle del viciniore Abruzzo, era quello di gettare sulla mensola bollente del camino, uno alla volta, 12 chicchi di grano, simboleggianti i mesi dell’anno. Gli auspici che se ne ricavavano erano la positività o la negatività sui raccolti dell’anno nuovo, a seconda se il chicco, per effetto del calore, saltava o abortiva su di essa. Una curiosa usanza, che accosta simbolicamente all’ultima cena di Gesù con i dodici apostoli, era quella che faceva il padrone di casa, prima di cenare, distribuendo, ai componenti la sua famiglia, una piccola ciotola contenente una varietà di legumi aromatizzati fatti bollire lentamente in un tegame di creta lasciato accanto al fuoco del camino. Questo piatto povero, di origine contadina, consumato, come si vedrà in seguito, anche la notte di s. Silvestro, era conosciuto con il nome di Pezzenta, da non confondersi con la Farénata, un piatto di cereali simile che veniva preparato e gustato il 17 gennaio, giorno in cui si festeggiava s. Antonio abate.

La tradizione più sentita voleva che ogni famiglia, dopo la cena, si riunisse attorno al camino per ammirare le fiamme avviluppare il ciocco fino alla sua quasi totale combustione. Ciò che restava del tronco veniva raccolto e conservato fino all’anno successivo. Ai suoi resti si attribuivano poteri taumaturgici tanto che, durante l’anno, essi erano utilizzati dalle famiglie per le situazioni più disparate come ad esempio il loro benessere, la fertilità delle donne, la cura dei vitelli, aiutare le mucche a partorire, seminare e mantenere la salute del raccolto, prevenire la ruggine del grano, curare il mal di denti, i geloni, tenere lontano la grandine e gli incendi a casa e i disastri delle tempeste. Durante la combustione del ciocco, dopo la cena, i componenti la famiglia se ne restavano assorti davanti al camino, invocando la benedizione e la protezione divina sulla casa per un anno sereno e prospero. Oggi, purtroppo, si è quasi del tutto persa questa bellissima tradizione, ma esiste ancora qualcuno, un vero “paladino”, che porta avanti i riti e le usanze nella propria famiglia.

Il cenone della vigilia comprendeva le linguine al sugo di baccalà, il baccalà cucinato in tutte le salse: con le patate alla coppa, con i finocchi, in bianco, indorato e fritto, con la cipolla. Il capitone era un lusso che pochi potevano permettersi, ma che, per l’occasione, anche le famiglie più povere riuscivano a comperare. Era la cosiddetta dévuziōne che, in quanto tale, andava rispettata. La frutta secca ed i dolci fatti in casa chiudevano la magia della vigilia. Dopo si andava tutti alla messa di mezzanotte per attendere la nascita di nostro Signore.

Il giorno di Natale si esagerava per quelle che erano le finanze di ogni famiglia. Mettersi a tavola era una festa molto attesa, perché si aveva la possibilità di gustare cibi che si potevano acquistare solo una o due volte all’anno. La sagna in brodo di gallina era il primo piatto tradizionale campobassano; per secondo venivano preparati il cappone farcito e una serie di contorni a base di prodotti locali che si acquistavano qualche giorno prima dai contadini del Fondaco della Farina o della Piazzetta Palombo. Prima della degustazione dei dolci, i bambini più piccoli leggevano la letterina indirizzata alla Befana (oggi si rivolgono a Babbo Natale) con cui chiedevano in regalo dei giocattoli. I papà la trovavano nascosta sotto il loro piatto. Il pranzo terminava con l’assaggio del rosolio, che le nostre nonne preparavano con meticolosa attenzione seguendo le istruzioni di una ricetta tramandatasi di generazione in generazione. La giornata terminava attorno al camino, dove si giocava a tombola fino a notte inoltrata. Allora non esistevano le pedine per segnare i numeri estratti, ma solo i fagioli o i ceci. Un’antica credenza, soprattutto contadina, voleva che chi nasceva la notte di Natale, fosse destinato a diventare una strega, se donna, un lupo mannaro, se uomo.

Relativamente all’ultimo dell’anno, esso era ed è uno dei giorni più attesi dalla maggior parte delle famiglie campobassane, soprattutto da quelle più povere. C’era la convinzione che con lo spirare dell’anno vecchio morissero anche tutte le miserie e le angustie, nella speranza che l’anno nuovo riservasse un raggio di sole anche per loro. Fin dal primo pomeriggio, ogni famiglia si riuniva attorno al calore di una stufa a legna o di un camino aspettando lo scoccare della mezzanotte. Nella magica e semplice atmosfera familiare, mentre fuori nevicava, si giocava a carte e a tombola, segnando i numeri estratti con ceci o fagioli. Tra una bicchierata di buon vino, un genuino assaggio di frittelle (scùrpelle) al baccalà, alle alici o al cavolfiore, di olive e di frutta secca, il tempo trascorreva rapido ed in allegria, tenendo lontano preoccupazioni e pensieri.

La cena della sera aveva portate semplici, fra cui spiccava su tutte una zuppa composta da pane, mais e altri legumi (léssata), mangiata, come detto, soprattutto dalle famiglie contadine. In quelle degli artigiani e degli operai, invece, si gustava il classico piatto di lenticchie (mìccule) con il cotechino (cutéchine) acquistato nelle macellerie. Il mangiare dell’ultimo dell’anno non era ricco come quello della vigilia di Natale; tuttavia, su ogni tavola erano sempre presenti i gustosi pepatelli (‘mbépatiēlle), il torrone fatto in casa (cupéta) e, chi se lo poteva permettere, qualche frutta esotica come i datteri. In ogni casa, invece, si preparava la pizza con la crema (pizza róce), antesignana del panettone farcito dei tempi correnti. Allo scoccare della mezzanotte si brindava con vino bianco frizzante realizzato artigianalmente durante la vendemmia inserendo nel vino un chicco di frumento che ne favoriva la fermentazione. In quei tempi lo spumante potevano acquistarlo solo poche famiglie. Subito dopo si dava inizio al lancio in strada degli immancabili mortaretti e di ogni genere di oggetti vecchi. A quest’ultima usanza si annetteva un significato catartico oltre che festoso. Con l’anno vecchio doveva essere buttato via tutto ciò che era considerato obsoleto, nella speranza riposta che, una volta liberata la casa dal vecchiume, essa potesse essere più disponibile ad accogliere l’anno nuovo e la ventata di freschezza e di speranza che portava con sé.

Prof. Arnaldo Brunale

Nota Biografica

Prof. Arnaldo Brunale, campobassano doc, laureato in lettere moderne con indirizzo storico; studioso e docente del dialetto e delle tradizioni molisane; autore di poesie in vernacolo e in lingua; vincitore di numerosi concorsi di poesia e narrativa; già ricercatore esterno sugli studi dialettali per l’Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato una serie di scritti riguardanti la storia, il dialetto e i costumi campobassani. Ha in via di pubblicazione il Vocabolario Ragionato del dialetto di Campobasso (dall’italiano al campobassano).