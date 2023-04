Centrosinistra, rispunta Gravina ma in agguato c’è un giudice: il nome del sindaco proposto dal Pd

Il sindaco di Campobasso torna sul tavolo della coalizione insieme a Domenico Iannacone e a Daniele Colucci. Domani incontro Conte-Schelein

Domenico Iannacone (giornalista), Roberto Gravina (sindaco), Daniele Colucci (giudice): sarà uno di questi tre il candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Questa sera, venerdì 28 aprile, si è tenuto un nuovo tavolo presso la sede del Pd a cui hanno preso parte tutti i partiti e movimenti del perimetro progressista. «Siamo all’ultimo miglio» – riferiscono i ben informati – anche se agli occhi dell’opinione pubblica, la situazione sembra essere abbastanza caotica. Fino a qualche ora fa era data per certa l’opzione Domenico Iannacone. Sul tavolo, invece, è tornato prepotentemente il nome del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, sin dall’inizio il “prediletto” non solo della coalizione. Il primo cittadino del capoluogo sembra essere quello capace non solo di trovare l’unanimità tra partiti e movimenti, ma di godere anche del maggior appeal tra gli elettori di centrosinistra. Il nome di Gravina è stato portato questa sera dal Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ha comunicato che riferirà al leader Conte che domani, sabato 29 aprile, si vedrà con la segretaria del Pd Elly Schlein.

In agguato c’è la figura di un giudice: non più Di Giacomo, ma Daniele Colucci, maggiormente gradito ad un’ala del Movimento 5 Stelle. Insomma, ancora nulla di deciso, ma questa sera sembra aver ripreso quota Roberto Gravina, tallonato stretto da Domenico Iannacone e Daniele Colucci. mdi