Centrosinistra, parla Gravina: “Aperti al dialogo, anche con i moderati”

“Il comune di Campobasso continuerà a realizzare progetti importanti a prescindere da me”

È arrivata nella giornata di ieri l’ufficialità della scelta di Roberto Gravina, attuale sindaco di Campobasso, come candidato presidente della coalizione del centrosinistra molisano alle prossime elezioni regionali di fine giugno.



Una candidatura che ha trovato sostegno nell’ampio dialogo impostato sul territorio dalle forze politiche progressiste regionali che si sono confrontate nelle passate settimane, in modo costruttivo, proprio con l’intento di programmare un attuabile e rapido rilancio della nostra regione.



“L’essere stato indicato e ritenuto degno di una fiducia personale e politica così ampia e condivisa, della quale ringrazio tutti i soggetti politici e sociali che hanno impostato e sostenuto il dialogo nel centrosinistra in questi mesi e più di recente, con iniziative civiche e democratiche, – ha dichiarato Roberto Gravina – mi rende ancor più consapevole di quanto sia importante il ruolo che sono stato chiamato a ricoprire e di quanto questo ruolo debba oggi e dovrà in futuro al dialogo.

Un dialogo che resta più che mai vivo e improntato all’ascolto e all’inclusività verso i movimenti dell’area moderata e progressista che si ritrovano nella linea di azione politica e amministrativa che insieme dovremo condurre.



Accogliere l’invito che mi è pervenuto anche direttamente dai leader nazionali – ha voluto sottolineare Gravina – è stato possibile grazie alla consapevolezza di quale sia il valore politico, amministrativo ed umano dei componenti della Giunta del Comune di Campobasso e di tutti i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto il nostro percorso amministrativo in questi quattro anni. Il Comune di Campobasso continuerà a programmare e realizzare progetti importanti per il bene della comunità a prescindere da me, grazie a tutti loro, alla loro coesione e al lavoro quotidiano che verrà portato avanti senza stravolgimenti di sorta.”