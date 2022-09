Centrosinistra, inaugurata la sede elettorale: “I molisani sapranno compiere una scelta d’amore e di futuro per la loro terra”

Aperta la “casa della coalizione” in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso alla presenza delle candidate del Pd Alessandra Salvatore (maggioritario Camera), Caterina Cerroni (proporzionale) e Rossella Gianfagna (uninominale Senato)

“Oggi inauguriamo la sede di tutto il centrosinistra che sfida apertamente il centrodestra offrendo l’unica vera proposta alternativa. I molisani sapranno compiere una scelta di futuro e di amore per la propria terra”. Alessandra Salvatore, candidata del Pd all’uninominale della Camera, apre la “casa di tutta la coalizione” ad amici, cittadini e simpatizzanti in piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso.

Accanto a lei Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani Democratici e in corsa per il proporzionale della Camera e Rossella Gianfagna, candidata al maggioritario per il Senato che ha spiegato quanto sia “bello incontrare le persone e sentirsi dire ‘grazie per esservi candidati e avere l’opportunità di votarvi’. Gli amministratori – ha osservato – evidenziano il problema dello spopolamento nelle aree interne, mentre i cittadini il caro bollette e la difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Il reddito di cittadinanza va rivisto e riorganizzato per lottare contro la povertà e dare occasioni di lavoro a tutti”. (adimo)