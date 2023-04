Centrosinistra, il candidato presidente è Roberto Gravina: via libera dai vertici nazionali di Pd e 5 Stelle

Ora è ufficiale: sarà Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, a guidare la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. La fumata bianca è arrivata nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, dopo l’incontro che c’è stato a Roma tra il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein. Prima del summit decisivo l’ex premier aveva avuto un confronto con la delegazione locale dei pentastellati.

Come già anticipato ieri sera, il nome del primo cittadino di Campobasso è tornato prepotentemente sul tavolo nell’incontro avuto nella sede del Pd. Ed è stato proprio il segretario del Partito Democratico Vittorino Facciolla a lanciarlo nuovamente. I 5 Stelle hanno fatto i necessari passaggi, chiedendo a Gravina di mettersi a disposizione per spirito di sacrificio, fino al via libera che c’è stato oggi. Evidentemente all’opzione Gravina si lavorava da tempo. E la soluzione consentirà al centrosinistra di correre unito.

In coalizione ci sarà anche Costruire Democrazia che ha accolto positivamente la scelta effettuata.

Roberto Gravina è stato sin dall’inizio l’unico esponente capace di fare sintesi ed ottenere l’unanimità dal tavolo ed è certamente il candidato più gradito anche all’elettorato di centrosinistra.

Si profila, pertanto, una sfida tra sindaci, visto che il centrodestra sta puntando tutto su Francesco Roberti, primo cittadino di Termoli.