Centrodestra, Tartaglione: «Archiviare rancori e lavorare all’unità»

«In un momento politico così confuso e dinanzi al rischio di ritrovarci un governo di ultrasinistra, credo occorra archiviare in fretta polemiche o vecchi rancori e prendere spunto dalle parole del presidente Berlusconi per lavorare a un centrodestra unito, rinnovato, moderno e liberale, capace di fare opposizione in maniera seria e concreta ad eventuali esecutivi ‘lacrime e tasse’ che rischiano davvero di portare il Paese sull’orlo del baratro». Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

«Basta polemiche e divisioni, siamo alleati alla Lega – aggiunge – ma non subalterni. Lavoriamo insieme, lontano da veleni e senza cadere nella trappola delle rivendicazioni e dei personalismi, per ricostruire una coalizione vincente sulla base dei tanti successi, anche recenti, ottenuti sui territori. In tal senso il Molise è stata la prima regione a vedere trionfare il centrodestra, guidato da Donato Toma, dopo le politiche del 2018 e proprio contro quei Cinque stelle che solo un mese prima avevano stravinto in regione toccando il 50 per cento. Segno che gli elettori vogliono unità e premiano sempre le proposte politiche credibili e innovative».