Centrodestra, spostato a Roma il vertice programmato a Isernia: coordinatori regionali da Lotito

Partiranno in delegazione dal Molise i responsabili dei partiti del Centrodestra per incontrare Claudio Lotito al Senato, domani alle 15.

La notizia è che non si terrà più a Isernia il tavolo convocato per discutere dei criteri di scelta del candidato presidente del Centrodestra per le prossime regionali. La riunione è stata spostata e anticipata alle 15 a Palazzo Madama, su richiesta di Claudio Lotito che ha invocato a scusante impegni già presi che non gli avrebbero consentito la presenza a Isernia. E così Di Sandro, Marone, Niro e Di Pietro saliranno in macchina e andranno a Roma ad ascoltare quello che dirà loro il neo coordinatore di Forza Italia. Insomma si voterà in Molise, ma di discute e si decide a Roma.