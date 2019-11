Centrodestra spaccato, Calenda a Toma: «Basta pressioni, il tempo delle mele è finito»

Mentre il Governatore è negli Usa alcuni consiglieri della sua maggioranza mostrano insofferenza

Sempre alta tensione nel centrodestra regionale con la maggioranza sempre più spaccata. Mentre il Governatore Toma è negli Usa (qui l’articolo) alcuni consiglieri della sua maggioranza mostrano insofferenza. E’ il caso della consigliera regionale Filomena Calenda che nei giorni scorsi è stata anche vittima di un brutto episodio perché durante una riunione di maggioranza ha accusato un malore ed è stata costretta al ricovero in ospedale (qui l’articolo). E su Facebook la consigliera regionale si è lasciata andare ad un post in cui sintetizza tutto quello che sta accadendo. «Sono stata attenta e critica, quando era necessario a non rompere gli equilibri, già dall’inizio, instabili, perché dovevo capire chi facesse cosa, chi faceva e continua a fare il direttore d’ orchestra. Non sopporto più queste pressioni continue! Ora è maturo il tempo di far capire al Governatore Toma che il tempo delle mele è finito. Nessuno, dico nessuno, può continuare a fare scelte che sembrerebbero utili solo a “pochi”. Un buon amministratore deve pensare al popolo, a quel popolo che fuori dal Consiglio Regionale grida perché non ascoltato, messo ai margini. 18 mesi di sofferenza dove tanti sono stati i provvedimenti inevasi. Parlo di cose semplici, mozioni votate all’unanimità affinché ci fosse una moratoria per i reparti e servizi ospedalieri a rischio chiusura in tutto il territorio, trasporto dializzati, lavoratori in attesa di risposte. Abbiamo bisogno di fare altro per dimostrare lo schifo, sì, ripeto lo schifo che percepiscono gli esterni? Tutti corazzati! Non vado oltre per ora. Non è il caso…»