Centrodestra, si fa strada l’ipotesi Della Porta: soluzione gradita anche a Forza Italia

Il summit, che per molti osservatori potrebbe essere decisivo, si doveva tenere domani, giovedì 27 aprile, a Roma, ma è stata rimandato a data da destinarsi visti gli ultimi sviluppi. Sono numerose le indiscrezioni che continuano a trapelare, l’ultima delle quali sembra avere solide basi. Partiamo, però, dalle notizie della penultima ora. Simona Contucci, sindaco di Montenero, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, pare abbia declinato l’invito che le era stato spedito direttamente dal senatore Della Porta. Anche perché sulla stessa pende la spada di Damocle della vicinanza passata con il centrosinistra e in particolare con l’Italia dei Valori. E’ stata, infatti, assessore della lista di Di Pietro a Montenero, sostenne i referendum di Civati con l’ex Pm di Mani Pulite e firmò il ricorso di Frattura nel 2011 contro il centrodestra. Tutto questo ha indispettito la coalizione e così la sindaca ha deciso di sfilarsi.

Sempre nelle scorse ore è spuntata anche l’ipotesi di un altro sindaco del Basso Molise, sempre vicino al senatore Della Porta: si tratta del primo cittadino di Petacciato Roberto Di Pardo. Ipotesi che però ha perso subito quota, scalzata da quella che sembra essere la soluzione migliore per il centrodestra. Indiscrezioni dell’ultimissima ora danno in pole per la candidatura a presidente della Regione Molise alle prossime elezioni di giugno, il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta. Soluzione che sarebbe utile per trovare la quadra all’interno della coalizione: intanto si tratta di un volto nuovo per la politica regionale, aspetto richiesto dall’onorevole Patriciello, e poi “accontenterebbe” sia Fratelli d’Italia, che esprimerebbe il presidente, sia Forza Italia che, in caso di vittoria si ritroverebbe un senatore in più. Se Della Porta dovesse essere eletto, lascerebbe il Senato e al suo posto entrerebbe Nicola Cavaliere, esponente di spicco del partito Azzurro in Molise. In tal modo Fratelli d’Italia conquisterebbe una Regione e Forza Italia avrebbe un esponente in più a Palazzo Madama.

Della Porta, inoltre, 47 anni, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, è espressione del Basso Molise, territorio che richiede a gran voce rappresentanza. Dunque più di un indizio porta a lui e l’eventualità sta circolando con insistenza negli ambienti del centrodestra nelle ultime ore. Ad ogni modo siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, seppur fondate. Per le conferme bisognerà attendere il tavolo della coalizione che si terrà nei prossimi giorni. dim