Centrodestra: senza nome condiviso, Fratelli d’Italia rivendicherà la candidatura 

Oggi il summit a Roma al Senato presso il gruppo di FdI: ci saranno i coordinatori locali insieme a Donzelli, Gasparri e Cesa

Fratelli d’Italia alza la posta e fa sapere che spingerà affinché la candidatura per le Regionali di giugno venga espressa dal partito di Giorgia Meloni. Queste le intenzioni degli esponenti di FdI che si presenteranno al tavolo odierno con le idee chiare. Il summit, che secondo i ben informati dovrà essere risolutivo, si terrà alle 16 di oggi, mercoledì 19 aprile, presso il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato e vi prenderanno parte Filoteo Di Sandro e Donzelli per FdI, Lotito e Gasparri (probabilmente ci sarà anche Tajani) per Forza Italia, Di Pietro e Cesa per l’Udc e Vincenzo Niro per i Popolari per l’Italia.

Per l’indicazione del nome dovrebbe trattarsi di una questione tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma l’esponente che guiderà la coalizione, fanno sapere i ben informati, dovrà essere un politico, molisano e soprattutto condiviso. Se così non sarà, Fratelli d’Italia, come partito di maggioranza in Italia e in Molise, rivendicherà la candidatura, mettendo sul tavolo i nomi di Iorio, Pallante e Di Sandro.

Sembra essere tramontata l’ipotesi Brunese, paventata esclusivamente da Lotito, coordinatore regionale di Forza Italia, ma “avversata” dagli altri partiti e da molti esponenti locali della coalizione.

Dunque quella di oggi, almeno nelle intenzioni della vigilia, dovrebbe essere la giornata decisiva per la scelta del candidato presidente del centrodestra. redpol